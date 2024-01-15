  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指料萬六續有支持 百度政治風險變大不宜隨便入手

15/01/2024

　　恒生指數半日報16219，跌25點或0.2%，主板成交逾395億元。恒生中國企業指數報5447，跌34點或0.6%。恒生科技指數報3410，跌60點或1.7%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及百度(09888)；騰訊收報289元，升0.6元或0.2%，成交24.87億元；美團收報75.7元，升0.45元或0.6%，成交14.11億元；百度收報102.1元，跌11.5元或10.1%，成交13.63億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及百度。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及百度。

 

溫鋼城：料內地數據向好，但對市場利好有限

 

　　恒指維持16000以上淡靜上落，iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，預計本周港股維持淡靜，因市場缺乏催化消息，即使美股財報季展開，暫亦未見到特別有利消息。另外，內地月度三頭馬車數據即將公布，溫鋼城認為數據有望逐步改善，但料市場難有驚喜，故港股低估值下，估計16000續有支持，但上方未見突破動力，本周波幅約16000至16800。

 

(網上圖片)

 

不能排除百度遭封殺，只能博外國制裁措施未必出現

 

　　據《南華早報》報道，內地有軍方相關的研究室正使用百度旗下文心模型及科大訊飛(深:002230)的星火模型，以令軍事AI更人性化。報道引述百度回應指，集團並未與研究室有任何合作或隸屬關係，對研究項目一無所知，因該研究使用的大模型是一個公開在線的版本。但市場有意見憂慮當文心大模型涉及軍事因素後，或有可能遭西方國家封殺，拖累百度半日最多跌超過10%。

 

百度股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　溫鋼城分析指已不能排除外國或針對文心大模型而有所行動，但對消息並不意外，因早前美軍亦有開始嘗試使用chatGPT，內地軍方會使用文心大模型亦無可厚非。他提到，未來事件走向仍然難料，當消息出來以後，估計百度和文心已被西方國家「盯上」，此後將有較大政治風險，但凡股份牽涉政治因素後，後市將難以預料，故現價並不建議撈底百度。

*技術上95元有支持惟後市風險巨大*

　　他指出，技術分析上初步估計95元會有初步支持，但料涉及政治風險後要到90元才會有較大緩衝力吸引資金，即使於95元入手，亦只能短線博反彈，最盡110元便應止賺。他補充，百度後在乎外國會否因應消息有所行動，何時及如何都未知，萬一任何制裁如禁止向其出售晶片等消息公布後，百度股價岌岌可危，故現時博反彈極具風險及投機性。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01280

奇點國峰

0.880

異動股

02382

舜宇光學科技

59.650

異動股

01268

美東汽車

4.440

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02382 舜宇光學科技
  • 59.900
  • 01268 美東汽車
  • 4.490
  • 01114 華晨中國
  • 4.540
  • 02407 高視醫療
  • 31.600
  • 01038 長江基建集團
  • 44.600
股份推介
  • 02834 安碩納指一百
  • 319.200
  • 目標︰$340.00
  • 00303 偉易達
  • 47.500
  • 目標︰$60.00
  • 00941 中國移動
  • 65.400
  • 目標︰$68.95
  • 09997 康基醫療
  • 6.910
  • 目標︰$7.55
  • 00973 L'OCCITANE
  • 22.400
  • 目標︰$23.40
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.000
  • 00700 騰訊控股
  • 289.000
  • 00005 滙豐控股
  • 61.250
  • 00001 長和
  • 41.000
  • 00941 中國移動
  • 65.400
報章貼士
  • 01316 耐世特
  • 4.200
  • 目標︰--
  • 00062 載通
  • 9.400
  • 目標︰--
  • 03808 中國重汽
  • 16.340
  • 目標︰$18.16
熱炒概念股
即時重點新聞

15/01/2024 12:08  《午市前瞻》恒指料萬六續有支持，百度政治風險變大不宜隨便入手

15/01/2024 12:07  恒指半日跌25點報16219，百度瀉逾10%，藥明飆近4%

15/01/2024 11:20  澳門賽馬專營權4月解除，土地及相關設施無償歸還予澳門政府

15/01/2024 10:05  《異動股》比特幣ETF挫逾8%，市場散水比特幣大幅回吐

15/01/2024 09:59  【外圍經濟】微軟超越蘋果，市值2.89萬億美元全球最高

15/01/2024 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒６８億元，買中移動沽騰訊

15/01/2024 08:27  【大行炒Ｄ乜】摩通狠削李寧目標近七成，大行跟進中資電訊股

12/01/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》阿里巴巴已築成雙底，長線獲利目標９９銀

15/01/2024 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８２０２，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳文心大模型為內地軍方所用，百度恐遭封殺股價急挫不宜沾手？
人氣文章

新聞>中國故事

賴清德勝選，侯友宜致歉落選，民眾黨成關鍵少數
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指料萬六續有支持 百度政治風險變大不宜隨便入手
品味生活
生活
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

庫房水退，預算案怎預算？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

幾時減息？
人氣文章

小薯茶水間

綠置居麗玥苑｜綠置居懶人包！52折推新盤「麗玥苑」超近港鐵站，最平$154萬上車！一文睇晒5大FAQ：申請小心一個DQ位
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

食膠原蛋白有用嗎？營養師拆解：修復膠原蛋白3款真正所需的營養元素！
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

與H. Moser & Cie. 行政總裁Edouard Meylan對談：勇創者中華曆限量版腕錶，於複雜中呈現優雅的極簡美學
人氣文章

Art & Living

展覽「孤獨的優雅」：在精神之屋中，以藝術優雅的反抗著孤獨
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老翁做膽管內窺鏡驚見5條生猛蠕動寄生蟲！研究︰食這兩類食物最易惹蟲！
人氣文章
冬天養生 | 柑、橘、桔、橙分不清？功效大不同！橘即是桔！邊種健脾潤肺？中醫推介滋潤南北杏燉橙、健脾消脂橘子桂花飲品
人氣文章
急症室擬研究加價？李家超：檢視如何適當分流防濫用！上次加價係幾時、收費幾多？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2024 13:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2024 13:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2024 13:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/01/2024 12:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/01/2024
傳文心大模型為內地軍方所用，百度恐遭封殺股價急挫不宜沾手？
人氣文章中國故事15/01/2024
賴清德勝選，侯友宜致歉落選，民眾黨成關鍵少數
人氣文章財經熱話15/01/2024
《午市前瞻》恒指料萬六續有支持 百度政治風險變大不宜隨便入手
人氣文章財經熱話15/01/2024
百度跌幅急擴至近10%，據報文心大模型為軍方所用
人氣文章財經熱話15/01/2024
【投資台股】台股投資價值升，買咩股至醒？
人氣文章大行報告15/01/2024
【大行炒D乜】高盛點睇電訊股同中銀香港？摩通點睇體品股？一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金