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百度跌幅急擴至近10%，據報文心大模型為軍方所用

15/01/2024

　　百度(09888)H股現價跌9.4%，報102.9元；盤中曾跌逾9.6%，低見102.7元。以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅10.1%。該股成交約449萬股，涉資4.72億元。

 


　　百度ADR上周五於美股市場急挫7%，因據《南華早報》報道，內地有軍方相關的研究室，正使用百度旗下文心模型及科大訊飛(深:002230)的星火模型，以令軍事AI更人性化。報道引述百度回應指，集團並未與研究室有任何合作或隸屬關係，對研究項目一無所知，因該研究使用的大模型是一個公開在線的版本。百度股價急瀉，有市場意見認為，可能與市場憂慮其有可能遭西方封殺。


　　現時，恒生指數報16118，跌125點或跌0.8%，主板成交近125億元。國企指數報5420，跌61點或跌1.1%。恒生科技指數報3396，跌73點或跌2.1%。


　　即月期指新報16143，跌124點，高水24點。即月國指期貨報5432，跌61點，高水11點。即月科指期貨新報3405，跌72點，高水26點。


　　上證綜合指數報2870，跌11點或跌0.4%，成交661.71億元人民幣。


　　深證成份指數報8925，跌71點或跌0.8%，成交913.33億元人民幣。

 

撰文:經濟通市場組

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