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12月客運數據對辦，春運將至旅客量有望大增，內地三大航可再吼？

16/01/2024

　　內地航空公司公布去年12月經營數據，中國國航(00753)及東方航空(00670)載客量分別按年升2倍及2.2倍，連同南方航空(01055)，在運力投入、旅客周轉量、客座率等主要指標上繼續按年上升。另外，今年春運1月26日開始、3月5日結束，共計40天，民航局預測春運期間運輸旅客量將達到8000萬人次，有望創歷史新高。內地三大航股價近日向好，其中國航及南航今日(16日)都曾升逾3%，惟因市況轉差，其後升幅收窄。航空股積弱已久，今年行業或可延續復甦步伐，可否再吼呢？

 

（Shutterstock）

 

國航東航去年載客量升1.7倍　上月分別升2倍及2.2倍

 

　　中國國航去年全年乘客量約1.28億人次，同比升約1.7倍，貨郵量108.9萬噸，升18%。去年12月乘客量1078萬人次，同比增長2倍，環比升4%；貨郵量11.7萬噸，同比增長1.3倍，環比升1.8%；客運運力投入同比升1.8倍，環比升4.6%；旅客周轉量同比升2.4倍，環比升7.5%，平均客座率75.4%。

 

　　東方航空去年全年載客量約1.15億人次，同比升1.7倍，客座率74.41%，升10.71個百分點，貨郵量約8.4億公斤，升29.1%。去年12月載客量1005.1萬人次，同比升約2.2倍，貨郵量約8836公斤，升82.5%；客運運力投入同比升2倍，旅客周轉量同比升2.6信，客座率為76.06%，同比升12.77個百分點；貨郵周轉量同比升50.49%。

 

南航上月客運運力投入升1.5倍　旅客周轉量升近2倍

 

　　南方航空去年12月客運運力投入(按可利用座公里計)按年升149.76%，其中國內、地區和國際分別按年升109.76%、250.98%和537.54%；旅客周轉量(按收入客公里計)按年升197.81%，其中國內、地區和國際分別按年升151.39%、522.05%和650.32%；客座率為79.38%，按年升12.81個百分點，其中國內、地區和國際分別按年升13.27、31.23和11.61個百分點。


　　貨運方面，南航去年12月貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)按年升75%；貨郵周轉量(按收入噸公里-貨郵運計)按年升43.56%；貨郵載運率為52.14%，按年下降11.42個百分點。

民航局料春運運輸旅客量達8000萬人次　有望創歷史新高

 

　　另值得留意，內地一年一度春運將於今個月26日起展開，至3月5日結束，為期40日。中國民航局預測，春運期間運輸旅客量將達到8000萬人次，較2019年春運增長9.8%，較2023年春運增長44.9%，有望創歷史新高。出境遊方面，預計春節前後部分單日國際航班量將出現小高峰，日韓、東南亞等周邊國家將成為出行熱點，預計春運期間全民航日均保障航班達到1.65萬班。民航局表示，今年春節假期較往年有所延長，「探親+旅遊」將成熱門出行模式，預計熱門航線主要集中在京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群之間，而三亞、海口等南方旅遊城市，以及東北、新疆等地的冰雪旅遊城市旅客量將顯著增長。

 

　　攜程(09961)發布報告顯示，截至1月13日，春節8天假期(2月9日至17日)國內遊、出境遊、入境遊訂單均大幅增長，北方冰雪遊、南方溫泉避寒遊「南北互換」是國內遊熱門，春節期間旅遊訂單按年增長超過7倍，出境遊及入境遊訂單均同比增長10倍以上，東南亞、港澳、澳新是出境遊熱門目的地。另同程旅行(00780)發布報告顯示，2月8日至2月17日期間出發的機票搜索熱度按年增長近兩倍，其中國際機票搜索熱度按年增長近七倍，超過2019年同期水平。哈爾濱成為2024年春節假期最熱門的旅遊目的地。東南亞及東亞國家仍是最熱門的出境遊目的地。

民航局：民航業目標今年整體盈利　國泰君安：待供需恢復盈利可期

 

　　另外，民航局局長宋志勇在日前召開的2024年全國民航工作會議上透露，2023年全行業虧損近300億元人民幣，較2022年的虧損2160億元人民幣大幅收窄，反映在疫情防控措施全面放寬後，民航行業營運狀況大幅改善，但國際航線復甦緩慢(整體恢復到只有2019年的37.5%)，以至於未能實現整體行業盈利。不過，民航局預計，2024年國際客運市場將加快恢復，到2024年底每周達6000班左右，恢復至疫情前約80%。民航局為2024年定下「行業整體盈利」的目標。


　　國泰君安近日指，2023年航空需求快速恢復，且票價中樞已上行。中國航空需求韌性良好且長期增長空間巨大；空域瓶頸長期持續，且航空公司理性規劃運力降速。國家積極推動國際增班，待供需恢復，票價中樞上升將持續，盈利中樞上升可期。市場預期或已過於悲觀，預計2024春運表現將有望催化樂觀預期。

 

陳政深：內地航空業未復甦至疫情前　三大航跌浪中反彈不值博

 

　　艾德金融董事陳政深表示，內地航空業未復甦至2019年疫情前，即使收入有所增加也只因票價相比幾年前上升，惟內地經濟不振令商業活動減少，而民眾旅遊也未必一定要搭飛機，且因消費力轉弱，票價再升空間有限，國際航班亦遠未恢復。三大航企中，東航去年首三季仍處於虧損，股價表現最弱，國航及南航股價走勢也不見特別好，現只屬跌浪中反彈，其中國航底位處於4.5元，博反彈猶如火中取栗不值博，中長線也不值得吸納，應考慮其他板塊。

 

　　國航半日升0.64%收報4.75元，南航升0.32%報3.18元，東航漲0.92%報2.2元，國泰(00293)亦升0.25%報7.93元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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