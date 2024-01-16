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【跌市的選擇】中移動近兩年首回購大行齊唱好，電訊三寶成避風港可以點部署？

16/01/2024

　　市況欠佳，恒指今日(16日)急跌逾2%，終失守萬六關，不過有股份仍表現硬淨；中移動(00941)近兩年來首度回購股份，大行普遍歡迎，其中富瑞指其股價升至高位仍入市回購是極好訊號。中移動今日曾升逾1%至66.5元，另外兩隻中資電訊股亦同獲大行唱好，指其在宏觀不利因素影響下，仍將保持穩定增長，股息及估值吸引。三大電訊股成跌市避風港，應如何部署？

 

（Shutterstock）

 

中移動首斥4836萬元回購73.8萬股　曾稱視乎情況回購

 

　　中移動申報，自普通決議案通過以來，昨日(15日)首度入市回購股份，在聯交所斥4835.6萬元回購73.8萬股，佔約0.0036%股權，回購每股最高價65.9元，最低價64.95元。中移動對上一次回購是完成A股上市後，即2022年2月10日至25日期間，六度共斥逾8億元回購，是公司上市以來首次回購。

 

　　值得一提，中移動在2023年度股東大會同意通過，授權董事會回購不超過已發行香港股份數目的10%，去年3月則稱會視乎情況回購股份。不過，去年中移動股價企穩60元水平，公司未有回購H股，反而中移動控股股東中國移動集團去年累計斥約30億人民幣增持中移動A股。

 

富瑞：中移動回購是極好訊號　中資電訊股具增長且便宜


　　富瑞發表研報指，中移動2022年A股上市後，港股股價曾走弱，公司當時累計斥資約8.6億元回購，隨著股價重上60元後便停止。中移動最新於股價觸及64元仍入市回購，將是非常好的訊號。中證監於1月12日表示會持續鼓勵上市公司積極增加派息比率和回購，相信三大電訊商作為領先的國企，將要樹立好榜樣。


　　另富瑞相信中國5G和寬頻建設已大致完成，三大電訊商今年資本開支將跌7%，佔收入比率將由21%回落至19%，令自由現金流上升，三隻股份都是具增長且便宜，繼2023年遠遠跑贏內地及香港股市後，今年可望繼續跑贏，為投資者帶來可觀的絕對回報。預料中電信、 中移動可達到2023年派息比率70%的目標，2024年中移動派息比率料可提高2個百分點，而中電信(00728)可增3個百分點。因應盈利持續向好，2024年中移動股息率可見8.6厘。

 

瑞銀：中移動重啟回購屬正面訊息　予目標價89元


　　瑞銀表示，中移動時隔兩年重啟回購，此屬正面訊息，呈現其對回饋股東的承諾，料下一個催化劑在於集團對派息率的指引，該股存在上行空間，主要是資本開支有下跌潛力、公司充裕的現金餘額或自由現金流，及對股東回報的承諾，予目標價89元，評級為「買入」，並重申為行業首選，現提供預測今年股息回報約8厘。

 

　　摩通指，中移動自2022年2月以來再次恢復回購，雖然回購規模相對較小，但是新一年恢復回購，反映出中移動願意改善股東回報，預計對股價會有正面反應，亦將提高市場對中移動未來進行更多回購的憧憬。去年中國電訊商表現一直跑贏同期恒指40%以上，投資者今年將繼續看好電訊股，因為在動盪的市況中更具防守性，而且股息回報吸引，重申中移動為行業首選，維持「增持」評級，目標價74.5元。

 

　　另野村近日稱，相比去年第三季強勁表現，中移動第四季服務收入增長溫和，主要因為企業市場增長放緩，而核心業務則保持平穩，受惠5G遷移和寬頻升級。預料2023年服務收入和盈利同比分別升7.2%及7.1%，而總銷售首度超過1萬億元人民幣，2023至2025年服務收入預測上調1.1%至1.8%，反映流動通訊用戶增長較佳，維持「買入」評級，將2024及2025年盈利預測分別上調0.5%及1.1%，目標價由75元上調至78元。

 

高盛：料三大電訊股今年保持穩定現金流　股息及估值吸引


　　高盛近日亦就中資電訊股發表研報，指投資者今年討論及關注的主要議題為，在私有雲及數字化項目預算受限等宏觀不利因素影響下，中國電訊行業可能出現增長放緩，但目前仍料三大中資電訊股今年將保持穩定的現金流產生能力，利潤料按年增長約6%至11%，股息率達8至10厘 ，估值亦將保持吸引力。


　　高盛維持對中移動、中電信及中聯通(00762)的「買入」評級，認為即使在宏觀不利因素的影響下，三大電訊商仍將保持穩定增長，但基於最新行業數據及預測，微調目標價，中移動由84元降至82元，中電信由5元降至4.9元，中聯通由6.5元降至6.4元。

林嘉麒：中移動股息仍高宜揸中長線　短線可買中電信

 


（林嘉麒）

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，中移動近兩年來首度回購，券商都很歡迎，亦代表公司覺得股價及估值某程度上仍被低估，現時中移動預測每股息率達7.4厘，仍算頗高，加上回購股份被註銷後會進一步提升每股盈利及派息率，故短期大家會覺得中移動穩陣，可吸引資金流入。雖然中移動今日不算升很多，但起碼消息令股價突破了短期高位。

 

　　林嘉麒續指，以現時市況買中移動未必有很大回報，但無論外圍何時開始減息，對其中長線都屬利好，因減息會令資金成本降低，即使中移動未必每年派息比率都可進一步提高，息率回報可能會因股價仍吸引，令一些資金願意買入。以中移動7厘息，相對現時定存4厘息，加上美國應不會長期維持高息，假設累計減息逾1厘到3至4厘，中移動仍算作高息股。當然，中移動現時股價不算很便宜，往後亦未必有機會撈底，中電信今日亦突破近一兩個月高位，只有中聯通升得較慢，但短線寧買最細隻的中電信，貪其爆發力較強，股價走勢亦不錯；若不嫌悶則可買中移動，惟要中長線持有。

 

黃瑋傑：中資電訊股有資金流入　中電信若升穿3.9元上望4.05元

 

　　輝立證券董事黃瑋傑則於《開市Good Morning》節目指，中資電訊股近期走勢轉強，其中聯通由上周五(12日)4.84元飆至昨日(15日)5元，似乎有資金流入。中電信相對強弱指數(RSI)也繼續增強，今日9天RSI升至73，應可挑戰3.9元，若升穿3.9元可上望4元至4.05元。買股票若看對方向，並覺得仍有動力繼續上升，不妨貪心些將目標上移，再定止賺位鎖定利潤，安心等候。

 

　　中移動今日收市升0.61%報66.15元，中電信升0.78%報3.89元，中聯通升0.8%報5.04元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評電訊股及港股大市，立即重溫


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