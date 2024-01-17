  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

香港互動市務商會「傳媒轉型大獎」頒獎禮，經濟通囊括四大獎項

17/01/2024

　　香港互動市務商會昨晚（16日）舉行第8屆「傳媒轉型大獎」頒獎禮暨15周年晚宴，表揚過去一年在運用科技轉型、以創新方式傳遞新聞和資訊上表現出色的本地媒體機構。本港金融界領先專業財經資訊平台-經濟通（ETNet）囊括四大獎項，包括傳媒轉型大獎網媒類別（網站）銀獎、傳媒轉型大獎網媒類別（流動程式）銀獎、傳媒轉型大獎網媒類別（ESG）銀獎及傳媒轉型大獎網媒類別（整體）銀獎。

 

一眾香港互動市務商會執行委員於晚宴上祝酒，共同祝賀會務蒸蒸日上，傳媒、企業萬事亨通

 

　　活動榮幸邀請到政府署理創新科技及工業局局長張曼莉擔任主禮嘉賓，聯同香港互動市務商會創會及榮譽會長方保僑、評判及多名貴賓頒獎予各獎項得主。創新科技及工業局局長孫東亦以視像致辭，祝願頒獎禮圓滿成功。

 

方保僑:冀業界續推動創新和卓越 迎接轉型挑戰

 

　　香港互動市務商會創會及榮譽會長方保僑表示，近年的新冠疫情驅使媒體機構加速數碼轉型和開發多元化平台，告別疫情，商會十分榮幸能復辦傳媒轉型大獎。而評審進入第8屆，除了原有的評審範疇，今屆新增了「網媒」類別及「ESG」評審範疇，以緊貼時代轉變。期望業界能繼續攜手推動創新和卓越，持續迎接轉型的挑戰。

 

孫東：傳媒產業可利用大數據作新聞分析 了解輿情方向

 

主禮嘉賓與一眾貴賓留影

 

　　創新科技及工業局局長孫東視像致辭時表示，傳媒是傳播資訊的載體，能夠將國家成就以及科技創新概念傳達予市民大眾，而數據流通和訊息傳遞的方式對傳媒轉型有著重要作用。為了讓數據得到更加有效的應用，特區政府正積極推動數字經濟及智慧城市的發展。他寄語傳媒產業，可利用大數據進行新聞分析，透過數據了解輿情方向，「我們最期望就是大家透過媒體產業不斷的轉型創新，讓市民大眾享受到智慧城市的應用及認識香港的創科發展更多。」

 

專業評審與公眾選出表現傑出媒體

 

全場嘉賓大合照，晚宴氣氛高漲，嘉賓們盡情交流

 

　　香港互動市務商會在2023年10月至11月期間，邀請來自不同大學的市場行銷、數位行銷和新聞學的學者組成專業評審團，就媒體機構在數碼轉型的表現評分，選出五大類別的得獎媒體。而得分最高的十間媒體會獲得十大傑出傳媒獎，當中總分最高分的會奪得整體大獎金、銀、銅獎。評審準則包括：資訊創新及創意應用、跨媒體兼容性、能充分使用數碼營銷，促進業務擴展，以及用戶體驗。此外，公眾在網上投票選出「十大最喜愛媒體網站」、「十大最喜愛粉絲專頁」及「四大最喜愛OTT平台」。

 

香港互動市務商會第8屆「傳媒轉型大獎」得獎名單

 

 

 

 

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00316

東方海外國際

110.200

異動股

00017

新世界發展

10.160

異動股

01378

中國宏橋

5.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01378 中國宏橋
  • 5.600
  • 01797 東方甄選
  • 25.250
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 114.500
  • 08232 CLASSIFIED GP
  • 0.350
  • 06100 同道獵聘
  • 4.800
股份推介
  • 00728 中國電信
  • 3.830
  • 目標︰$4.09
  • 02834 安碩納指一百
  • 318.700
  • 目標︰$340.00
  • 00303 偉易達
  • 46.050
  • 目標︰$60.00
  • 00941 中國移動
  • 64.850
  • 目標︰$68.95
  • 09997 康基醫療
  • 6.430
  • 目標︰$7.55
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 274.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 66.100
  • 00005 滙豐控股
  • 58.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 69.200
  • 00388 香港交易所
  • 233.200
報章貼士
  • 09922 九毛九
  • 5.150
  • 目標︰--
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 9.530
  • 目標︰$14.00
  • 02269 藥明生物
  • 28.800
  • 目標︰$32.35
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2024 13:11  恒指跌幅擴大至超過500點，藍籌幾近全線跌，美團再挫5%

17/01/2024 12:10  《午市前瞻》料恒指業績期前仍有千點可跌，電訊必獲國策長線扶持

17/01/2024 10:43  【聚焦數據】統計局公布新口徑青年失業率14.9%，不含在校生

17/01/2024 10:00  【聚焦數據】去年末全國人口劇減208萬，連續兩年負增長

17/01/2024 10:00  【聚焦數據】上月社會消費零售增7.4%遜預期，全年增7.2%

17/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒４５億元，買中移動沽港交所

17/01/2024 08:27  【大行炒Ｄ乜】科技股被降目標價，大摩跟進本地電訊股

12/01/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》阿里巴巴已築成雙底，長線獲利目標９９銀

17/01/2024 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８２５４，一周拆息較上日軟至４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

香港互動市務商會「傳媒轉型大獎」頒獎禮，經濟通囊括四大獎項
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】成功「保5」有喜有憂，穩預期時不我待
人氣文章

新聞>財經熱話

傳平安銀行將41房企列融資白名單，惟樓市未有起色內房未宜撈底
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

極端減肥｜242磅女子為做媽媽單靠節食激減141磅！用錯方法致暴食減壓：愈瘦愈焦慮
人氣文章

玩樂 What’s On

電影推薦 | 香港電影評論學會大獎得獎名單出爐！Lokman@MIRROR、林家棟主演《命案》獲最佳電影！余香凝奪影后！影帝屬呢位台灣演員？即睇8部推介電影
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

創新科技 | 香港北部都會區發展在即！政府應如何利用創新科技，幫助保育及保護生物多樣性？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣「小日本」食廈高級鐵板燒！領事館級別大廚主理！鐵板青森鮑魚配北海道馬糞海膽、西澳龍蝦、厚切熊本A5和牛，嘗出意日法融和風味！別錯過鱈場蟹肉土鍋飯
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

一件Wool Shirt穿出懶洋洋冬日感！流行於50年代的羊毛裇衫，Overshirt、Shacket是古著原型！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

難得仍有人出唱片，也慶幸仍有人買唱片
健康好人生 Health Channel
人氣文章
內地女浸溫泉後頸部生肉粒！求醫揭染HPV？醫生︰這情況最易中招！9招減少感染風險
人氣文章
流感高峰期 ︳ 內地女不求醫死撐10日變「白肺」、呼吸衰竭命危！遇3大情況須求診！ 睇埋10款預防食療湯水
人氣文章
醫學研究｜科學界50年來首大突破！瑞士科學家發現新型抗生素消滅特定抗藥性細菌！望研究更多對抗惡菌抗生素
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2024 14:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2024 14:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2024 14:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2024 14:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/01/2024
香港互動市務商會「傳媒轉型大獎」頒獎禮，經濟通囊括四大獎項
人氣文章FOCUS17/01/2024
【FOCUS】成功「保5」有喜有憂，穩預期時不我待
人氣文章財經熱話17/01/2024
傳平安銀行將41房企列融資白名單，惟樓市未有起色內房未宜撈底
人氣文章財經熱話17/01/2024
《午市前瞻》恒指料業績期前仍有千點可跌 電訊必獲國策長線扶持
人氣文章數碼新動力17/01/2024
抗疫基金金融科技人才計劃 為業界擴大人才庫
人氣文章香港要聞17/01/2024
全港將安裝二千個閉路電視，卓永興：香港已相對少
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金