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恒指一度跌超過600點，阿里健康、京東健康墊底

17/01/2024

　　恒指跌幅一度擴大至超過600點，多隻藍籌股跌幅擴大。其中，兩大互聯網醫療股跌幅擴大，雙雙跌逾7%成為最差表現藍籌；阿里健康(00241)跌7.7%，報3.23元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅12%；京東健康(06618)跌7.2%，報27.8元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅14.6%。

 


　　科技股向下；美團(03690)跌6.3%，報69.25元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅8.5%；阿里(09988)跌3.5%，報66元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅6.8%；騰訊(00700)跌3.2%，報273.4元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.5%；百度(09888)跌4.3%，報96.4元。


　　現時，恒生指數報15309，跌556點或跌3.5%，主板成交近887億元。國企指數報5147，跌195點或跌3.7%。恒生科技指數報3165，跌160點或跌4.8%。


　　即月期指新報15308，跌568點，低水1點。即月國指期貨報5150，跌209點，高水2點。即月科指期貨新報3170，跌167點，高水22點。


　　上證綜合指數報2862，跌31點或跌1.1%，成交2299.96億元人民幣。


　　深證成份指數報8860，跌131點或跌1.5%，成交2916.1億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

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