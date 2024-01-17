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《盤後部署》恒指崩盤式下跌，或試萬四關，外資大舉撤出A股

17/01/2024

　　美股假期後復市，三大指數低收，道指收跌231點；納指收跌28點；標普500收跌17點。波音及蘋果股價下挫拖累大市，波音急跌近8%，是表現最差的道指及標指成份股，公司被大行下調評級及目標價。

 

（網上圖片）


　　國家統計局公布，中國第四季GDP增長5.2%，略低預期增長5.3%，全年增長5.2%，高於政府5%左右的目標。初步核算，全年國內生產總值1260582億元人民幣，按不變價格計算，比上年增長5.2%。


　　港股低開低走，恒指崩盤式下跌，恒生指數收報15276，跌589點或跌3.7%，今日恒指一度跌近700點，低見15194，為2022年11月2日以來最低，主板成交逾1305億元。國企指數收報5132，跌210點或跌3.9%。恒生科技指數收報3160，跌165點或跌5%。


　　技術走勢方面，港股今日成交增至逾1300億元，跌市成交增，顯示沽壓嚴重，若連14597亦不保，則下試14000關亦有可能。


　　上證綜合指數收報2833，跌60點或跌2.1%，成交2830.74億元人民幣；深證成份指數收報8759，跌232點或跌2.6%，成交1456.76億元人民幣。外資大幅撤出中國資本市場，A股三大指數集體震盪，超過5000隻個股向下。今年才剛過半個月，A股市場已然一片狼藉。

藍籌股全線跌　阿里健康收瀉9%

　　藍籌股全線向下，阿里健康(00241)收跌8.6%，報3.2元，為跌幅最大藍籌股，該股成交約1.15億股，涉資3.73億元，盤中高見3.46元，最低見3.15元；新奧能源(02688)跌7.3%，收報52元；恒隆地產(00101)跌7.1%，收報9.49元；京東健康(06618)跌7%，收報27.85元。


　　另外，美團(03690)收跌7%，報68.75元，該股成交約7100萬股，涉資49.35億元，盤中高見72.6元，最低見68.15元；龍湖(00960)跌6.8%，收報8.86元；中升控股(00881)跌6.5%，收報14.74元；中海外(00688)跌6.3%，收報11.22元。


　　另一方面，碧桂園服務(06098)收跌6.3%，報5.21元，該股成交約3653萬股，涉資1.94億元，盤中高見5.56元，最低見5.17元；李寧(02331)跌6.2%，收報16.32元；安踏體育(02020)跌6.1%，收報67.15元；京東集團(09618)跌6%，收報87.75元。

23隻恒指成份股跌逾5%

　　中國宏橋(01378)收跌6%，報5.53元，該股成交約3036萬股，涉資1.71億元，盤中高見5.91元，最低見5.52元；紫金(02899)跌5.9%，收報11.42元；申洲國際(02313)跌5.8%，收報70.25元；新世界(00017)跌5.6%，收報10.04元。


　　翰森製藥(03692)收跌5.5%，報12.64元，該股成交約1031萬股，涉資1.31億元，盤中高見13.4元，最低見12.42元；康師傅控股(00322)跌5.5%，收報7.54元；中國平安(02318)跌5.5%，收報30.1元；東方海外(00316)跌5.3%，收報108.8元。


　　藥明生物(02269)收跌5.3%，報28.85元，該股成交約4244萬股，涉資12.31億元，盤中高見30.45元，最低見28.35元；中芯(00981)跌5.1%，收報15.9元；九置(01997)跌5.04%，收報22.6元。


　　上述恒指成份股中，有23隻跌幅超過5%，跌幅可謂相當全面。另外，福萊特玻璃(06865)收跌1%，報14.52元，該股成交約779萬股，涉資1.11億元，盤中高見14.7元，最低見13.92元。

 

（網上圖片）



福萊特玻璃現價可買

　　按照中國會計準則，福萊特玻璃截至2023年9月30止九個月業績，錄得股東應佔溢利增長30.9%至19.69億元人民幣；期內，營業額增長41.6%至158.85億元人民幣。於2023年9月30日，集團持有貨幣資金為75.86億元人民幣，短期及長期借款分別為24.64億元人民幣及58.83億元人民幣。


　　技術走勢方面，福萊特玻璃今日雖跌，但跌幅相對較少，且今日走勢現十字星，待變，加上10天線升越50天線，出現黃金交叉利好訊號，走勢剛好被100天線(現約15.21元)頂住，相信100天線會有一定阻力，現價不妨買入，升越100天線，相信輕易挑戰21元，跌穿12元則止蝕。

 

撰文：經濟通市場組

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