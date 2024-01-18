【金融科技獎】「2023金融科技大獎」共頒發53個獎項及3個年度大獎

本港金融界領先專業財經資訊平台—經濟通（ET Net）舉辦之「2023金融科技大獎」於今日（18日）舉行頒獎典禮，共頒發53個獎項和3個年度大獎及4張「傑出ESG企業嘉許狀」。主辦機構很榮幸邀請到署理財政司司長黃緯倫出席及主禮頒獎典禮。

恒生奪「金融科技大獎」 渣打獲「金融科技市場策劃大獎」

「2023金融科技大獎」根據創新與創造力、功能性、市場化、優勢以及影響五大評分準則，甄選出傑出企業，最後由恒生銀行有限公司脫穎而出奪得「2023金融科技大獎」；渣打銀行(香港)有限公司奪得「2023金融科技市場策劃大獎」；Propcap Technologies Ltd則奪得「2023金融科技大獎-初創企業」。典禮上，評審主席兼智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明，聯同由19位業界翹楚組成的專業評審團，並頒授獎座予金融科技界20個領域獎項的得獎者。

今年大會以「可持續驅動綠色金融價值」為主題

金融科技一直重塑市民對未來科技發展的期望，不論在推動科技的應用，或是發掘與跨界別的合作商機，讓市民對創新科技產品有更高適應性，亦進一步為本港金融業保持競爭力，利用豐富國際經驗持續地提升數位化金融服務，為長遠科技發展奠下穩固的基礎。

經濟通繼往開來，連續第7年舉辦「金融科技大獎」，今年大會以「可持續驅動綠色金融價值（Sustainability Drives Value in Green Finance）」為主題，綠色金融和金融科技在2024年將繼續迅速發展。這兩個領域的結合將為投資者和金融機構帶來更多的機會和挑戰，同時也將推動金融行業以更可持續和創新的方向發展。香港應該朝向拓展包括綠色金融和綠色科技的可持續發展金融中心，成為動大灣區向國際市場接軌的窗口和超級聯繫人角色。綠色金融科技涉及綠色科技與可持續金融，其中涉及數個範疇如做投資分析；用科技手段幫助公司評估內部營運風險；簡化不同地方關於綠色的監管要求；以及在產品營銷方面協助公司達到綠色指標，這幾方面在目前市場上有巨大潛力。透過多元化的服務與商品，大家有嶄新的體驗，開拓潛在商機，打造出更具優勢、更具韌性的市場。

另外，大會繼續以「傑出環境、社會和治理（ESG）企業嘉許狀」嘉許在面對環境、社會責任、公司治理與投資策略上，納入ESG元素以發掘機會來實踐，積極推動可持續發展的機構。

數碼港為協辦機構及金融科技夥伴

「2023金融科技大獎」得以順利舉辦，全賴各方大力支持，包括協辦機構及金融科技夥伴香港數碼港、協辦機構香港科技園公司；策略夥伴智慧城市聯盟；以及香港中文大學（中大）商學院商業可持續發展中心、數據素養協會、香港地球之友、香港資訊科技商會、香港市務學會、香港互聯網及電子商務發展協會、香港零售科技商會、香港中小型企業聯合會、香港經濟師學會、香港創新科技促進組、香港科學園科培網絡、香港無線科技商會、互聯網專業協會、投資推廣署、香港理工大學知識轉移及創業處、強制性公積金計劃管理局、雲端與流動運算專業人士協會、香港中華廠商聯合會、香港獨立非執行董事協會有限公司、香港銀行學會以及環境社會企業管治及基準學會的鼎力支持。

另外，特別鳴謝董吳謝林律師事務所合夥人謝遠明律師連續7年擔任大會之法律顧問。

「2023金融科技大獎」得獎名單如下（排名不分先後）：

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