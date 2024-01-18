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【金融科技獎】數碼港：促進新經濟及金融科技發展，提升港競爭力

18/01/2024

　　本港金融界領先專業財經資訊平台—經濟通（ET Net）今日（18日）舉辦「2023金融科技大獎」頒獎典禮。數碼港公眾使命官陳思源致辭時表示，金融科技正正是香港推動新經濟發展的重要核心之一，政府亦大力推動，令香港逐漸邁向國際綠色科技和金融中心的目標。

 

 數碼港公眾使命官陳思源

 

　　他表示，數碼港一直鼓勵業界持續創新，目前數碼港的金融科技社群約有四、五百間，包括初創企業，日前數碼港亦有第8間獨角獸企業誕生。

 

　　他希望香港繼續吸納海外及內地的金融科技企業人才，推動市場發展，豐富金融科技生態圈，並致力推出綠色金融科技地圖，促進新經濟和金融科技發展，強化香港競爭優勢。

 

針對中小企的綠色金融方案增加

 

　　香港科技園STP platform總監霍露明指，香港的金融科技在亞洲區有非常領先地位，因為香港有很多很好的應用場景，而場景才能令科技可以充分發展和發揮功能。

 

　　她又提及科技園定下在2045年達致碳中和的目標，而達成目標需要園內所有的公司配合和支持。她表示，樂見目前有很多方案針對中小企業推動碳中和，因中小型企業才是數量最多的企業，而過往的金融科技或綠色科技都是針對大型上市公司，而這些公司需要滿足社會責任，並有較多資源。

 

數碼經濟有大量發展機遇

 

 智慧城市聯盟創辦人暨榮譽主席鄧淑明

 

　　智慧城市聯盟創辦人暨榮譽主席鄧淑明指，數據顯示，2030年數碼經濟將佔全球GDP約30%，發展非常驚人。內地數碼經濟佔國家GDP比例亦達41.5%。她鼓勵大家把握大灣區機遇，中東和東盟都有很大市場需要香港的企業去發展。

 

邱達根：本港應發展綠色科技 需政策支持及賦能

 

 立法會科技創新界議員邱達根

 

　　立法會科技創新界議員邱達根致辭時表示，香港算是較早推動金融科技的地區，金融與科技一早已融為一體。他認為綠色科技、建築科技應用等新領域，都值得香港去推動。譬如建築業，香港目前缺乏勞動力，更加需要以科技改變工作模式。

 

　　他又指，科技發展需要政策支持，「不用害怕政府管得太嚴」，政府規管可以令世界信任香港的科技，亦有助香港科技產品可以走向國際。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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