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恒指升幅極速擴大至超過500點，傳成立兩萬億人幣股市平准基金

23/01/2024

　　恒指升幅急擴至300點進一步向上，數分鐘內進一步擴大至升逾500點，最多升過511點，報15472。

 

 

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據《彭博》引述知情人士表示，中國政府正在考慮多項支持工具，穩定資本市場運行。考慮的方案包括設立規模2萬億元（人民幣．下同）左右的股市平準基金......

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垃圾徵費延遲至8月1日推行，行政長官李家超於行政會議前記者會表示，政府留意到相關問題而作出調整，是實事求事的態度，強調延遲政策實施時間是為了讓市民大眾有更多時間了解相關政策.......

 

　　消息面上，據《彭博》引述知情人士報道；中國政府正在考慮多項支持工具，不願具名的人士稱，決策者考慮設立規模約2萬億元人民幣的股市平准基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬港、深港通投向A股。他們說，當局還考慮通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司向A股投入至少3000億元人民幣的本地資金。


　　知情人士又指，官員們還在考慮其他方案，如獲最高領導層批准，部分措施最快可能本周出台。這些計畫尚未最終確定，仍有變數。中國證監會暫未予置評。


　　國務院總理李強22日主持召開國務院常務會議，期間聽取資本市場運行情況及工作考慮的匯報。會議提出，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。

內房內銀大彈

　　內房股大幅反彈；潤地(01109)再擴大至升8.8%，報22.3元；龍湖(00960)同樣擴大至升8.1%，報8.56元；中海外(00688)升6.3%，報11.42元。


　　四大內銀股全線升超過1%；建行(00939)升幅逼近2%，現升1.9%，報4.4元；工行(01398)升1.7%，報3.6元；農行(01288)升1.1%，報2.85元；中行(03988)升1.4%，報2.85元；招行(03968)升6.7%，報27.05元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅7.6%。

ATM三股齊飆逾4%

　　重磅科技股撐市；阿里(09988)升4.8%，報68.6元；騰訊(00700)升4.7%，報274.6元；美團(03690)升4.8%，報68.55元。
　　現時，恒生指數報15469，升507點或3.4%，主板成交近328億元。國企指數報5191，升189點或3.8%。恒生科技指數報3188，升153點或5.1%。

 

撰文：經濟通市場組

 

2023-01-23｜港股最冷一天仍未到？｜傳中央停部分地方基建｜美禁軍事採購中企電池屬紙老虎｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2024 12:31
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