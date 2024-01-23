《午市前瞻》兩萬億救市落實機會一半 恒指未確認轉勢科技股難吼

恒生指數半日報15329，升368點或2.5%，主板成交超過707億元。恒生中國企業指數報5137，升135點或2.7%。恒生科技指數報3143，升108點或3.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報272.8元，升10.6元或4%，成交59.26億元；阿里收報67.65元，升2.2元或3.4%，成交28.71億元；美團收報67.1元，升1.7元或2.6%，成交26.27億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(騰訊網頁截圖)

連敬涵：中央早前強調不大水猛灌 對消息真實性有保留

國務院總理李強昨日(22日)召開國務院常務會議，期間提到要加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。今早恒指輕微高開，隨後《彭博》引述知情人士報道指，中央正考慮設立規模約2萬億人民幣的股市平准基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬港通、深港通投向A股。消息又提到中央正考慮多個方案，如獲最高領導層批准，部分措施最快可能本周出台。



今早10時左右上述消息流出後，港股10分鐘內急飆500點，內銀股及上日跌市重災區內房板塊全線反彈，潤地(01109)一度反彈10%；恒指午收市前升幅才收窄至逾300點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，指市場消息普遍分為三方面，包括外媒報道、中央官員口風及中央措施落實。今次消息僅屬外媒消息，落實與否有待探討。過往市場早已習慣好夢落空，即消息永遠只停留在口風之上而未見落實，故今日升過500點後又要回落，反映目前消息的真確性仍未為市場提供足夠信心。



連敬涵強調，對任何市場消息都要關注其真實性，他認為2萬億人幣股市平准基金的落實機會只是五十五十，因為早前中央已強調不會大水猛灌市場，若一如外電報道般落實，便與早前論調大為逆轉。但他亦強調不排除成真機會，若2萬億人幣橫空入市，絕對能大大提升市場信心。

恒指未確認轉勢不宜吼科技股 潤地基本面仍差不宜買

市況終於回升，ATM三股乘勢半日最多升超過4%。連敬涵認為現時仍未能確認恒指回升，太早押注科技股仍有風險。他分析指，恒指上周已跌穿下降通道，短線上望15500亦已有阻力，今早亦未能突破該位，料市況沽壓仍未解除。若投資者想博，應待恒指企穩15500，甚至10天線近15700水平才會較為穩陣。



跌市下，國企背景的內房潤地(01109)跌幅誇張，昨日深插逾11%。連敬涵認為現時亦不宜博潤地，雖然過往市場認為國營內房較為穩健，但目前內地樓市基本面受壓，即使國企亦身陷低銷售陰霾，故過去半年時間國企內房股都要追跌。建議一日內地樓市數據未轉好，即使潤地都不宜隨便入手。

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

京東集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

華潤置地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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