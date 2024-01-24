馬雲蔡崇信據報上季斥資逾15億增持阿里巴巴股份

據《紐約時報》引述消息人士報道，阿里巴巴(09988)創始人馬雲連同公司主席蔡崇信，上季共斥資超過15億港元增持公司股份。公司的美國預託證券收市價，較本港高近7%。

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報道指，馬雲去年第四季在港股買入價值5000萬美元(約3.9億港元)的阿里股份。同時根據公開資料，阿里主席蔡崇信同期買入1.5億美元(約11.7億港元)的阿里ADS股份，即兩人合共增持約15.6億港元阿里股份。



《中國證券報》亦引述阿里方面表示，馬雲和蔡崇信的增持行動是看好公司未來發展，對管理團隊和戰略方向充滿信心。

撰文:經濟通採訪組

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