《午市前瞻》投資者對中國市場信心需時恢復 阿里上方蟹貨多

恒生指數半日報15476，升122點或0.8%，主板成交近588億元。恒生中國企業指數報5192，升51點或1%。恒生科技指數報3167，升20點或0.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報273.4元，升1.4元或0.5%，成交47.99億元；阿里收報70.55元，升2.9元或4.3%，成交31.61億元；美團收報68.15元，升1.85元或2.8%，成交23.28億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(阿里巴巴網頁截圖)



溫鋼城：兩萬億消息後北水仍流出 可信程度降



恒指借阿里(09988)獲增持消息延續上日升勢，半日最多升超過300點，但盤中觸受10天線後即有獲利盤湧現，半日升幅收窄至逾120點。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，市場普遍對《彭博》報道，指中央考慮實行的兩萬億人幣救市措施有保留，除了過往多次好夢落空之外，消息宣布以來，H股比A股興奮，同時北水持續流走，都減低了「兩萬億救市」的可信程度。



他提到，市場需要更多證據反映上述建議有機會落實，否則借勢炒一兩日便要再次尋底。他解釋，投資者對於中國市場的不信任已逐漸成為趨勢，投資「不包括中國在內新興市場」比起「包括中國在內資產」更有利可圖，相信要改變已形成的趨勢所花時間需以年計。因此，目前內地基本面仍未改善，要吸引長錢進駐極具難度。



大市方面，今早恒指高見15721已掉頭向下，溫鋼城指，初步15800至16000已有較大阻力，未來再炒上，最樂觀也只是16300。相反，下望目標維持2022年低位14597，如失守則要試13500。



阿里70元以上有較大沽壓



今日升市主力阿里因獲大股東撈底而炒上。《紐約時報》報道，上季創辦人馬雲及及主席蔡崇信合共增持逾15億港元股份，包括ADS及港股，帶動股價最多炒高逾6%。但阿里今日升抵50天線後即遇阻力，未能改寫去年9月以來受制50天線的命運。溫鋼城指，阿里升至50天線已差不多，因70至100元之間積累大批蟹貨，料70至80元將有較大沽壓。



溫鋼城續指，目前阿里的收入已難將其定性為「增長型股份」，故未來業績必須有表現才能支撐股價，否則又會捱沽，料短線最樂觀只能見80元。

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

網易股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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