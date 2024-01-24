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美銀傳裁減20名亞洲區銀行家，香港屬重災區

24/01/2024

　　據《路透》引述消息指，美國銀行在亞洲裁減約20名銀行家，大部分身處香港。美銀發言人拒絕置評。

 

 

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　　報道指，今次裁員與內地和香港股市近期跌至低位，打擊投行併購交易等生意，影響交易前景有關，受影響的銀行家大多身在香港從事中國交易業務，亦有部分亞洲其他市場銀行家被裁。


　　美銀是2024年首家縮減此地區投銀業務的全球大型銀行。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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