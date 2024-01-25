油價創近一個月高兼中央出手救市，三桶油齊飆仲可以追入？

美國原油庫存減幅超出市場預期，連同美國原油產量下跌，加上內地降準支持經濟復甦，有望提振原油需求，而地緣政治緊張局勢和美元匯價下跌亦支持油價。國際油價升至接近一個月高位，布蘭特期油昨(24日)收漲0.49美元或0.6%，報每桶80.04美元；紐約期油收漲0.72美元或1%，報75.09美元。此外，國務院國資委出手打救國企，提出研究將市值管理納入央企負責人業績考核，刺激「三桶油」連同其他中特股今日(25日)齊齊繼續造好，其中中石油(00857)半日飆逾半成，或仍有上升空間。

（Shutterstock）

美原油庫存跌幅遠超預期 人行大幅降準0.5百分點撐經濟



美國能源資訊署(EIA)昨日公布，受到冬季風暴影響，美國原油產量每日減少100萬桶，是2021年9月以來最大的減幅，而美國上周原油庫存減少大約923萬桶，減幅較市場預期的215萬桶大。上周北達科他州面臨低溫，導致巴肯頁岩油田的產油活動備受干擾。北達科他州是美國第三大產油州，對全美的產油佔比為10%，巴肯頁岩油田位於該州。北達科他州官員表示，該州的石油產量可能需要一個月才能恢復。上周的極端天氣導致該州的油產量減少一半以上。





另外，人民銀行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，將向市場提供長期流動性1萬億元人民幣。此舉預計將支撐經濟復甦，有望提振原油需求。

國資委：研將市值管理納央企負責人考核 引導更重視市場表現

國務院國資委產權管理局負責人謝小兵昨日表示，將進一步研究把市值管理成效納入對中央企業負責人業績考核。當局前期已經推動央企把上市公司的價值實現相關指標納入到上市公司的績效評價體系中，在此基礎上，將把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核，引導中央企業負責人更加重視所控股上市公司的市場表現，及時通過應用市場化增持、回購等手段，傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，更好地回報投資者。



中信證券分析指，從直接手段來看，未來央企或可通過鼓勵回購、提升現金分紅比例、加強股權激勵等方式進一步加強市值優化管理。即是說所有「中」字頭股份都有機會獲國家隊回購。





美英等國對胡塞武裝發動新一輪攻擊 美元跌至一周低位



另一方面，地緣政治緊張局勢仍是關注重點，以美國和英國為首的24個國家周一(22日)對也門胡塞武裝組織控制區的八個目標實施了新一輪打擊。英國在一份聯合聲明中說，打擊的目的是阻止胡塞武裝對全球貿易的攻擊。美國表示，自11月底以來，伊朗支持的胡塞武裝已對紅海商業航運發動了26次襲擊，襲擊發生前，紅海約佔全球石油貿易的12%。

此外，美元兌一籃子其他貨幣跌至一周低點，美匯指數昨跌0.34%至103.27。能源諮詢公司Ritter busch and Associates的分析師表示，美元走軟為油價帶來了一些「看漲動力」。美元疲軟使得原油對於使用其他貨幣的買家來說更加便宜。





IEA再上調今年全球石油需求增長預測 料石油供應充足



另方面，外電近日報道，國際能源總署(IEA)再次上調今年全球石油需求增長預測，以反映全球經濟增長改善、第四季油價下降以及中國石化產業擴張，並表示非油組國家產量增長強勁將為市場提供充足供應。



IEA預測，今年全球每日消耗量將增加124萬桶，不及石油輸出國組織(OPEC)的225萬桶的預測。IEA認為，雖然中東發生衝突，但除非資金流動受到嚴重干擾，否則市場供應理應不錯，若OPEC+按計劃在第二季解除減產，油市可能會出現供過於求。預計在美國、巴西、圭亞那及加拿大創紀錄的產量推動下，今年全球每日石油供應量將增加150萬桶，達到1.035億桶的新高。

葉尚志：三桶油等中特股受中央救市刺激 短期應可再升5至8%

第一上海首席策略師葉尚志表示，今日「三桶油」連同內險內銀等其他中特股上升主要因中央強力救市，以圖挽回市場信心，加上油價向好，料「三桶油」短期回吐壓力不大，且它們都是大型指數股，又派高息，現價追入風險有限，短期應可再升5至8%。而油價對其股價影響反屬次要，只要維持於現水平約75至80美元就可以，而縱有地緣政治緊張及美國原油庫存大減等諸多因素，預料油價也難如以前般可升至90多美元。

「三桶油」今早繼續上升，中石油半日升5.52%收報5.54元，中海油(00883)升3.05%報14.2元，中石化(00386)升4.15%報4.02元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動