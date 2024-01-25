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《午市前瞻》對平準基金落實傾向樂觀 中聯通中石油料有一成升幅

25/01/2024

　　恒生指數半日報16122，升223點或1.4%，主板成交逾699億元。恒生中國企業指數報5435，升82點或1.5%。恒生科技指數報3302，升21點或0.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報289.6元，升7.8元或2.8%，成交45.68億元；阿里收報73.15元，升0.55元或0.8%，成交20.55億元；美團收報70.05元，跌0.25元或0.4%，成交14.94億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(中聯通網頁截圖)

 

聶振邦：恒指續漲須有跟進消息  否則料回至15500



　　人行宣布下月降準0.5個百分點，此外亦同時公布一系列扶持金融市場措施。恒指今早延續上日尾市升勢，收復16000心理關口，半日升超過200點。博威環球資產管理金融首席分析聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近幾日的反彈市主要由不同利好消息帶動，整體投資氣氛回暖。他指出，降準由人行行長潘功勝宣布，屬於確定的事件，但日前所傳的兩萬億人幣平準基金入市則仍存不確定性。


　　因此，聶振邦認為，恒指後市突破力度須觀望相關傳聞是否屬實及落實進度，如有進一步消息，相信有利大市向上，否則，20天線已是恒指短線的反彈阻力，後市須向下調整至15500。但他仍對消息落實較為樂觀，因應早前國務院總理李強在國常會已提到要加大力度推動經濟，隨後人行就宣布降準，維持了政策方向的一致性，料後市將再有更多信息發布。 

 

中聯通、中石油大升主因追落後

 

　　昨日降準消息傳出前，中特估概念偷步炒上，多隻股份升幅急劇擴大，其中中聯通(00762)一度飆超過9%。聶振邦指，中聯通股價較中移動(00941)細，而且日前中移動公布月度5G數據時亦帶動市場對中聯通憧憬，加上中聯通股價較落後，種種因素都令中聯通升勢更急。以目前股價已突破250天線，料初步於去年9月高位近6元水平會有較大阻力，潛在升幅有逾一成。


　　三桶油亦受惠炒高，其中中石油(00857)升幅較大，昨日升超過6%。聶振邦指中石油同樣因為股價較低，以及走勢落後而升幅較大，料地緣政治因素持續有利油價走勢，中石油後市有望先挑戰6元高位，同樣有一成潛在升幅。

 

中聯通股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中移動股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中石油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

龍湖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/01/2024 13:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/01/2024 13:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/01/2024 13:00
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