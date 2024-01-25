Tesla季績遜預期兼預警銷量放緩，港新能源車股受累可否趁機吸？

港股連日急升，很多股份都連彈多日，唯獨新能源車股續受減價戰困擾，升勢曇花一現。事實上，減價影響亦開始浮現，全球電動車龍頭特斯拉(Tesla)公布去年第四季業績，核心盈利按年跌40%，收入僅增3%，毛利率急跌逾6個百分點至17.6%，全差過預期，更預警今年銷售增長會顯著減慢，股價盤後急跌6%至195.4美元，拖累港股一眾新能源車股今日(25日)逆市下跌，其中蔚來(09866)更插近半成，可否趁低吸納？應如何部署？

（Tesla官網截圖）



Tesla上季盈利收入毛利率均遜預期 料今年銷售增長顯著減慢



截至去年底止第四季，Tesla盈利錄79.28億美元，按年升1.15倍；經調整每股盈利71美仙，按年跌40%，差過預期的74美仙；收入增長3%至約251.7億美元，是逾3年來最小增幅，並低於預期的256億美元。毛利率則受連串減價影響，期內跌至17.6%，是自2019年以來的最低水平，按年跌逾6個百分點，並差過預期的18.1%。

Tesla表示，汽車收入增長放慢部分原因是下半年全球大幅減價導致平均售價下降，預期公司「正處於兩個主要增長浪潮之間」，2024年的銷售增長可能明顯低於去年，原因是集中資源明年推出新一代電動車。展望今年銷量220萬輛，按年增加21%，但低於公司長期增長50%的目標。

瑞銀：歐美市場放緩中國競爭激烈 目標價降至225美元

瑞銀發表研報指，Tesla去年第四季業績遜預期。公司承認增長放緩及更難削減成本，然而公司未有披露今年指引目標，只稱增長明顯低過2023年的38%水平，市場預期增長約20%，惟該行料Tesla今年按年增長11%。持續看到歐美電動車市場放緩，以及中國競爭激烈，市場對今明兩年Tesla的預測或有所下調，將其目標價由229美元降至225美元，評級「中性」。

高盛指，雖然Tesla指由於單車成本降低，去年第四季非通用會計準則毛利率按季改善，但Tesla並無提供今年汽車銷量的具體指引，並指出增長速度可能會明顯放緩。在電話會議上，投資者希望更好地了解Tesla今年及打後的汽車銷量、利潤率軌跡和利潤率可能見底的位置，以及人工智能(AI)相關產品的前景。如果在電話會議上能提供更具體的訊息或指引，特別是銷量和利潤率方面，可能會對該股起到關鍵作用，予「中性」評級，目標價255美元。





摩根士丹利表示，Tesla的業績和隨後的電話會議沒有提供任何新的訊息來改變目前普遍的看跌情緒。事實上，如果Tesla不能恢復對其增長前景的信心，該股可能會繼續測試較低的近期交易水平。預計Tesla 2024年銷量增長將降至15%，不到2023年38%增長率的一半。之所以仍沒看空Tesla股價，原因是今年出現AI意外事件的可能性很大，而且公司2024財年的資本支出預計至少為100億美元，高於該行約85億美元的預期，維持「增持」評級，目標價345美元。

瑞銀：中國電動車產業面臨真正挑戰 惟看好比亞迪理想



另方面，瑞銀最近就內地汽車股發表研報，指中國電動車產業面臨真正挑戰，尤其是價格競爭方面。在惡化的定價環境下，規模較大的龍頭企業，如電動車領域的比亞迪(01211)和電池領域的寧德時代(深:300750)，將成為保持穩健毛利的市場整合者；銷量規模有限的虧損企業將進一步遭受損失，他們需持續再融資來維持日常營運和技術開發，但於近期股市拋售下，再融資環境惡化，融資變得更為困難，限制他們對研發和市場定位的投資。



不過，瑞銀認為，由於中國汽車產業在電氣化轉型、智能化發展及控制成本方面具領先全球競爭力，目前是時候增加對該產業的投資。該行更為看好比亞迪及寧德時代等電動車領域的龍頭股，而不是虧損的公司；另看好本土品牌如吉利(00175)及長汽(02333)，而不是依賴外國合資企業盈利的國企。至於電動車初創公司中，該行繼續看好理想汽車(02015)多過蔚來和小鵬汽車(09868)，予比亞迪、寧德時代、吉利、長汽及理想「買入」評級，並予蔚來及小鵬「中性」評級。

林家亨：為生存必須減價幸電池成本降低 車股2月頭可吼





（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，Tesla去年第一季單車盈利為67000元人民幣，第三季跌至34000元人民幣，而第四季及踏入2024年後又再減價，單車利潤應會進一步收窄，相反理想第四季單車盈利有機會突破30000元人民幣，往後超越Tesla也不出奇。另外，現時全世界很多公司投入新能源車產業，當年買一部Tesla汽車要等8個月才收到貨，買一部比亞迪汽車也要等4個月，今時今日不到4星期就收到貨，而現時在中國買新能源車，除了一些配置較高級的車款，絕大部分都不用等，反映供應充裕，價格就沒可能提升，連龍頭Tesla及比亞迪都減價，規模較小的中國車企若不減價就只可退出市場或倒閉。因此，減價是必然的行政手段，今年應會維持很長時間。

不過，林家亨指，電池原材料碳酸鋰價格比一兩年前低很多，2022年1月時高達59萬人民幣一噸，現時則為12至13萬人民幣一噸，跌了八成，正因電池成本較低，容許車企可以減價。而1月份首三星期所有車企銷量都下跌，料2月2日或3日公布1月銷量時，蔚來、小鵬及理想銷量都會跌40%以上，到時股價一定會再跌，可待2月頭才趁低買入新能源車股。

新能源車股今日普遍逆市下跌，比亞迪跌0.5%收報198.4元，理想跌0.54%報111.3元，小鵬跌3.36%報35.95元，蔚來跌4.67%報46.95元，惟零跑汽車(09863)升2.61%報21.65元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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