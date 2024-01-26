《午市前瞻》中央政策未紓緩經濟痛點 美打壓難改惟宜趁低吼聯想

恒生指數半日報16059，跌151點或0.9%，主板成交近565億元。恒生中國企業指數報5386，跌82點或1.5%。恒生科技指數報3222，跌88點或2.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中海油(00883)；騰訊收報286元，跌4.8元或1.7%，成交26.8億元；阿里收報71.25元，跌2.1元或2.9%，成交15.84億元；中海油收報14.66元，升0.22元或1.5%，成交15.81億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及聯想集團(00992)；聯想集團收報9.38元，跌0.88元或8.6%，成交9.58億元。

(聯想集團網頁截圖)

曾永堅：內地經濟問題源於樓市高桿杆效應



恒指上日升破20天線水平後，今日略見回吐壓力，半日跌超過150點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，降準消息加大市場對中央後續推出更多扶持政策的預期，因今次降準時間及幅度都超出市場預期，對市場而言有較大標誌性，令市場重新憧憬中央更積極的政策方向。



但曾永堅認為，近期中央的政策都未有直達內地經濟最根本問題。他指出，內地樓市多年來所形成的高桿杆效應引爆供過於求現象，尤其位於三、四線城市的問題最為嚴重，近期政策都傾向避重就輕。因此，他認為近期政策都未足以對症下藥，難起到立杆見影之效。



不過他補充，因應接二連三的政策，市場短期憧憬擴大，尤其臨近兩會亦令市場對後市政策有更多聯想，對大市短期會有正面作用。他認為恒指需於未來三個交易日守穩20天線，才能為市況的樂觀情緒打穩基礎，有望逐步向上收復50天線，但能否突破須看中央政策的落實。



聯想優勢未損 6至12個月上望12.5元



今早《彭博》報道，有評論指美國政府辦公室內所用到的中國製聯想(00992)電腦有可能向中共發送數據，引發電子間諜危機，建議美國政府立法禁用。消息拖累聯想股價今早跌穿100天線，最多跌超過13%，但隨後有承接力，半日跌幅收窄至約8%。曾永堅評論指，近月資金追捧聯想皆因全球AI發展愈趨蓬勃，聯想所處的CPU行業正好處於正確位置，乘上AI熱潮的主流。



他指出，今次事件與中美關係有關，認為中美即使政治與外交關係有所改善，經濟上美國對中國科研的打壓難以止息，無論誰人問鼎總統都難以改變這一長期政策。



故此，他認為市場早已預期相關股份不時會因個別中美消息而波動，聯想在行內一直具有競爭優勢，未來亦有望維持，故市場亦願意給予更高的估值溢價，現時因消息而下跌亦不妨趁低吸納。他建議可於100天線約9.25元水平作中長線部署，6至12個月目標上望12.5元。

聯想股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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