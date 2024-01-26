  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

外匯基金去年錄得投資收益2127億元，債券收益創新高

26/01/2024

　　金管局公布，外匯基金在2023年錄得2127億元的投資收入，其主要組成部分包括：債券投資收益1440億元，為歷年最高；香港股票投資虧損155億元；其他股票投資收益732億元；非港元資產外匯估值下調5億元；及其他投資收益115億元。2022年同期錄投資虧損2054億元。

 

（Brendan攝）

 

　　2023年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，2023年相關費用分別為175億及165億元。

 

　　外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金的總資產增加98億元，由2022年底的40080億元，增加至2023年底的40178億元。於2023年12月底，外匯基金累計盈餘為6524億元。

 

　　2023年外匯基金的投資回報率為5.2%，其中「投資組合」回報率為6.4%，而「支持組合」內的短期美元債券因債券收益率上升而利息收入增加，回報率達5%，是自2009年後最高水平。「長期增長組合」自2009年開展投資至2023年9月底的內部回報率年率為11.8%。

 

外匯基金去年第四季投資收入1068億元

 

　　外匯基金在第四季錄得1068億元的投資收益，其主要組成部分包括：債券投資收益703億元；香港股票投資虧損50億元；其他股票投資收益327億元；外匯收益錄得88億元。

 

余偉文：外匯基金去年整體取得良好回報 會持續多元化投資

 

　　金管局總裁余偉文評論外匯基金在2023年的表現時表示，2023 年的投資環境跌宕起伏及充滿挑戰。雖然年初美國和歐洲相繼有銀行出現流動性問題，但這些問題並未廣泛蔓延至整個金融市場，主要發達經濟體的通脹自去年見頂回落，但至今仍未達到主要央行的目標水平。在經歷了進取的加息周期後，美聯儲於去年第三季暫停加息，並於近日表示利率可能已達到峰值，加上美國經濟保持著一定的韌性，投資者情緒普遍變得樂觀。然而，國際間的地緣政治風險持續不穩，除了俄烏戰事之外，年內在中東爆發的衝突，亦為投資市場帶來動盪與不確定的因素。

 

外匯基金債券組合收益是歷年最高

 

　　他指出，在這複雜多變的環境下，外匯基金年內的投資表現亦經歷了一些起伏，但整體取得良好的回報。全球股市於2023年大致向上，帶動股票組合表現不俗。外匯基金債券組合的收益金額更是歷年最高，主要因為債券收益率處於高位，外匯基金持有的債券獲取可觀的利息收入。

 

若減息預期有落差，或引致資產價格有較大調整

 

　　他表示，展望2024年，全球金融市場仍面對很多挑戰。現時市場普遍預期主要央行的加息周期已近完結，但通脹回落至主要央行的目標水平所需要的時間仍是未知之數。現時市場一般預期美聯儲會於短期內減息，但若最終減息的時間和步伐與市場期望出現落差，可能會引致資產價格出現較大的波動和調整。此外，加息對全球實體經濟的影響亦逐漸浮現，企業盈利和宏觀經濟增長或開始放缓。這些因素都會為全球資產市場帶來非常大的不確定性。

 

今年選舉年增添變數 為外匯基金帶來挑戰

 

　　他又提及，地緣政治風險會繼續是最大的不明朗因素，如俄烏戰事、中東局勢以至紅海的緊張形勢進一步升級，將對全球經濟及金融市場造成衝擊。2024年亦是關鍵的選舉年，多場重要的選舉將會舉行，定必為市場額外增添更多變數，為外匯基金的投資帶來挑戰。

 

　　他稱，面對複雜多變的投資環境，金管局會繼續以保本先行，長期增值為投資原則，謹慎和靈活地管理外匯基金、作出適當的防禦性部署，並維持高流動性。局方亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。

 

外匯基金港股部署「不加亦不減」

 

（Brendan攝）

 

　　被問及外匯基金對港股部署的立場，余偉文回應指，外匯基金投資一定要依據法定目標，即是維護香港貨幣金融穩定，其投資目標要保本、有流動性及長期能夠增值，並強調外匯基金即是外匯儲備，每當有需要使用時，便需要用到外匯來支持本土貨幣，因為香港的聯匯制度，故所需要的外匯便是美元。

 

　　他指出，外匯儲備大多為海外資產，因為需要賣出相關資產來保護金融穩定，相關過程會使市場承壓，若在香港受到衝擊時賣出相關資產，屆時將會加重相關壓力，故外匯基金與其他外匯儲備一樣，也是以海外資產為主，以及需要有高流動性。

 

　　他提及，現時外匯基金手頭上的港股為當年1998年金融危機時入市所持有的，作為長期資產配置的一部分，分散投資，強調「不加亦不減」。

 

李達志：去年外匯基金債券投資收益屬有史以來最高

 

　　被問及會否增加投資外國股票，外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，外匯基金具有一定比例的外國股票，亦是其資產配置的考慮之一，不時會進行檢討，又指外匯基金有投資內地國債及政策性銀行債券等。

 

　　他提及，去年外匯基金債券投資收益錄得1440億元，相關數字屬有史以來最高，其中一個主要原因為債息的息率維持在較高水平，從而得到相當多的利息收入，預期即使未來利息回落，也未會下降至零息的水平，認為在相關方面具有一定底氣。

 

　　余偉文表示，長期增長組合已經設立10多年，一直穩步投資，不想因為市場上落而進行調節，未來穩步進行相關的投資，但組合內的資產流動性相對不是很高，重視流動性之餘，亦要作出平衡。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01269

首控集團

0.054

異動股

01876

百威亞太

11.860

異動股

00290

國富創新

0.170

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01269 首控集團
  • 0.054
  • 01876 百威亞太
  • 11.860
  • 00290 國富創新
  • 0.170
  • 02899 紫金礦業
  • 12.020
  • 02297 潤邁德－Ｂ
  • 0.345
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.580
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.400
  • 目標︰$9.20
  • 03808 中國重汽
  • 17.880
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 13.620
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 9.240
  • 目標︰$11.10
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 282.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.900
  • 00941 中國移動
  • 67.350
  • 00001 長和
  • 40.200
  • 00388 香港交易所
  • 244.000
報章貼士
  • 02039 中集集團
  • 5.730
  • 目標︰$6.10
  • 01138 中遠海能
  • 7.960
  • 目標︰$8.60
  • 00363 上海實業控股
  • 9.940
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/01/2024 16:57  《盤後部署》藥明系拖累恒指午後跌幅擴大，和醫去年轉賺可看好

26/01/2024 16:21  外匯基金去年錄得投資收益2127億元，港股投資虧損155億元

26/01/2024 18:00  【債務風險】彭博：中證監籲香港中資機構不要新增城投短期美元債

26/01/2024 15:32  【大國博弈】傳美國出台生物安全法案，藥明陳智勝：通過概率極小

26/01/2024 14:53  黃偉綸:更主動出擊爭取盛事到港，成立跨部門統籌協調組

26/01/2024 17:49  【北水炒Ｄ乜】淨流入５３﹒２３億元，買盈富沽騰訊

26/01/2024 08:33  【大行炒Ｄ乜】摩通唱好三大電訊股，騰訊、京東遭眾大行削目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

外匯基金去年錄得投資收益2127億元，債券收益創新高
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】建行亞洲減港元存息，平安壹賬通3個月4.4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》地產融資協調項目名單將出，滬指周升3%，藥明系瀉
品味生活
生活
人氣文章

師傅靈靈法

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！
人氣文章

娛樂情報

TVB「最美主播」廖淑怡聲沙、狂咳報新聞！一度未能出聲現Dead Air！眼神求救切走直播畫面
人氣文章

小薯茶水間

退休｜美雜誌評選全球10大最適宜退休國家！點解哥斯大黎加排第一？亞洲只有這國家上榜！即睇完整名單
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「媽姐 Daughters of Canton Delta」：咀嚼僱傭歷史中的故事與堅忍，勾起湮遠記憶
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

化身日系女生！日本broocH表参道理髮體驗：從剪染到護髮，2小時完成！
人氣文章

Art & Living

《大叔夢中人》：影帝尼古拉斯基治退休作之一！中年大叔化身國民夢中人，與「夢男」傳說有關？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
精明選擇益生菌
人氣文章
冬天皮膚乾燥到出血？中醫教護膚6式︰戴頸巾手套前先做一事！2 Steps改善皸裂情況！調理體質多吃這些益氣潤燥食物
人氣文章
前列腺癌CRPC惡化成轉移性，存活期降至一年！併發骨折、貧血、脊髓壓迫問題！香港泌尿腫瘤科學會推監察計算機預測病情惡化風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2024 19:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/01/2024
外匯基金去年錄得投資收益2127億元，債券收益創新高
人氣文章生財有道26/01/2024
【高息定存】建行亞洲減港元存息，平安壹賬通3個月4.4厘
人氣文章中國故事26/01/2024
《神州經脈》地產融資協調項目名單將出，滬指周升3%，藥明系瀉
人氣文章財經熱話26/01/2024
【一周短打】內地刺激措施終於有影，港股回調整固後再上？（有片）
人氣文章香港要聞26/01/2024
本港上半年逾80項盛事舉行，巨型紅心裝置情人元宵節期間展出
人氣文章財經熱話26/01/2024
中特估概念熱炒，電訊三寶獲大行唱好可以點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金