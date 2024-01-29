《午市前瞻》市場憂外資拋售未完 再放寬亦難短期內拯救內地樓市

恒生指數半日報16102，升149點或0.9%，主板成交超過545億元。恒生中國企業指數報5416，升56點或1%。恒生科技指數報3206，升19點或0.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及藥明生物(02269)；騰訊收報282.2元，跌0.6元或0.2%，成交24.32億元；阿里收報72.95元，升2.05元或2.9%，成交18.4億元；藥明生物收報23.15元，跌1.4元或5.7%，成交18.35億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及比亞迪(01211)；比亞迪收報184.9元，跌5.3元或2.8%，成交13.97億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報66.35元，跌0.35元或0.5%，成交8.04億元。

(恒大集團網頁截圖)

溫鋼城：兩萬億未有聲氣 恒指本周傾向回調

廣州市政府發布通知，不再限購面積120平方米以上的住房，再次成為首個一線城市中放開中心城區限購。消息帶動一眾內房股高開，刺激港股氣氛，恒指半日最多升超過200點，重上16000關。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，對後市能否守穩16000仍有保留，雖然中央在降準後陸續出台扶持措施，但外資未見大舉流入，市場憂慮現時入市或要捱沽，炒高入市或會遭外資乘機拋售，故整體入市意欲不太大。



溫鋼城又關注早前《彭博》報道的2萬億人幣平準基金，消息傳出後，至今仍未見官方公布或任何跟進消息，能否落實仍然存疑。他強調，該批「救市基金」對提升入市意欲極為關鍵，被視為抵銷外資沽壓的一大支持，如夢想成真，必然有助強化資金流表現。



故此，2萬億仍鏡花水月之際，恒指最樂觀只能見16500。他解釋，恒指近期於16200受阻，皆因該位為月初高位17135，跌至月內低位14794的61.8%反彈黃金比率，如反彈情緒較樂觀應可進一步突破，如今反彈勢頭受阻，反映市場仍觀望後市，故短中線仍然難料，他個人亦較看淡2萬億救市的真實性，故現時亦維持觀望態度，料未有進一步消息下，恒指本周將向下調整並收於10天線約15500至15600水平。

放寬限購後 房企如碧桂園仍要捱



對於廣州率先進一步放寬限購措施，溫鋼城預計消息有利內房板塊炒作一兩日，但整體內房供過於求問題已非一日之寒，二、三線城市仍有大量空置樓房，即使一城之列的上海樓價仍在下降，前景並未改善。目前恒大已被頒令清盤，水深火熱的碧桂園(02007)未來好一段時間亦翻身乏力，料仍「有排捱」。因此，他提醒投資者如借反彈浪入手內房股，要做好心理準備或有機會隨時掉頭。

對於恒大，溫鋼城認為市場對清盤落實早有預期，故消息對市場影響並不太大。目前恒大系已停牌亦無需討論可否撈底，但三股當中他認為有值博空間的只有恒大物業(06666)，一來恒大對其持股量較低，二來盈利表現較其餘兩股為佳，故即使要揸都只能揀恒大物業，但都不要期望太高。

中國恒大股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

龍湖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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