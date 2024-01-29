中國恒大(3333)全系中途停牌，被高等法院頒令清盤

中國恒大(03333)於10:18am中途停牌。中國恒大停牌前跌20.9%，報0.163元；成交5440萬股，涉資987.87萬元。隨後同系恒大物業(06666)及恒大汽車(00708)亦先後停牌。

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數次押後恒大聆訊之後，香港高等法庭終於在今日作出裁決，對這家全球負債最重的房地產企業下達強制清盤令，法官稱中國恒大清盤可能會更換管理層。清盤令發布後，法院可以任命一名清盤人，該清盤人將從董事和管理層手中取得控制權，以做出重大業務決策並為債權人尋求收益。

撰文:經濟通市場組

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