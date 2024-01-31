郭明錤：蘋果iPhone今年出貨量料跌約15%

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤表示，蘋果iPhone今年出貨量可能因結構性挑戰，而錄得約15%的按年跌幅。

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郭明錤在最新研報中稱，蘋果公司已下調上遊關鍵半導體零部件的2024年iPhone出貨量預測，降至約2億部，按年衰退15%。他補充，在全球主要手機品牌之中，蘋果可能是衰退幅度最大的品牌。



Vision Pro據報已售出20萬台



資訊網站MacRumors報道，據了解蘋果銷售數據的消息人士透露，蘋果的MR頭戴式裝置Vision Pro自開放預訂以來已售出約20萬台。



上周，郭明錤指Vision Pro預售初期似乎出現熱賣情形，但在預訂開始48小時後，並沒有出現額外的交貨時間延遲，表明銷售情況可能放緩。

撰文:經濟通中國組

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