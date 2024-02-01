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鮑威爾打消3月降息希望，納指道指齊跌逾300點

01/02/2024

　　聯儲局一如外間預料，在周三（31日）宣布維持利率政策不變。但主席鮑威爾同時強調，3月不太可能降息。此話一出，美股尾盤喪失承托動力，納指、道指均急插逾300點，標普500亦跌1.6%。

 

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　　納指跌345.89點，或2.23%，收15164.01點。道指跌317.01點，或0.82%，收38150.3點。標普500跌79.32點，收4845.65點。科技股受挫，Alphabet大跌7.5%。聯儲局將基準利率維持在5.25厘至5.5厘之間，鮑威爾表示整體經濟形勢相當好，但沒有足夠信心在3月降息。

美匯1月升逾2%

　　美匯指數漲0.14%，至103.55，1月升逾2%，為9月以來最佳表現。歐元兌美元跌0.3%，至1.0817。美元兌日圓跌0.5%，至146.88。紐約期金漲0.8%，收每盎司2067.4美元。


　　美國原油存量增加，油價下跌。紐約期油跌1.97美元，收每桶75.85美元。布蘭特期油跌1.16美元，收每桶81.71美元。

 

撰文：經濟通國金組

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