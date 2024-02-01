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《午市前瞻》假期前大市成交減或再陰跌 藥明合聯被低估宜吼入

01/02/2024

　　恒生指數半日報15694，升209點或1.4%，主板成交超過546億元。恒生中國企業指數報5269，升75點或1.5%。恒生科技指數報3101，升95點或3.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報275.2元，升4.6元或1.7%，成交24.21億元；阿里收報71.75元，升2.2元或3.2%，成交19.73億元；美團收報65.05元，升2.5元或4%，成交10.65億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

(藥明合聯網絡截圖)

 

連敬涵：投資者不宜在反彈市高追

 

　　內地財新1月份製造業PMI維持在50.8，優於部分市場預期的50.6；同時財政部副部長王東偉於國新辦發布會上續吹政策暖風，恒指半日最多升逾300點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指目前15400至15500已有一定支持，主要受惠PMI及A股表現，但認為恒指要重上16000則未有足夠消息帶動，臨近農曆年前成交減低，恒指仍有偏軟風險，投資者宜先觀望，較不宜高追。

 

藥明合聯增長潛力冠同系


　　藥明合聯(02268)發盈喜，預期去年年度銷售收入增長超過100%，淨利潤增長超過80%，今早股價最多升11%。連敬涵指早前藥明系受美國議會擬禁中國生科公司議案拖累大跌，藥明合聯大挫約三成，認為以公司較強基本面而言，跌幅較為超出預期。


　　連敬涵分析指，藥明合聯為藥明系當中最具增長潛力股份，因其業務涵蓋CRDMO，比起藥明生物(02269)更為全面，同時專注於生物偶聯藥物開發，為全球同類型公司之中排行第二，於同行之中具有獨特性，看好其收費較低有助增加市場份額，業績轉好有望令市盈率降低，目前為CXO行業內的首選。


　　不過，他提到，股份現價受盈喜帶動炒上，有意者宜多等兩日，待企穩20元後便可入手，看好今季內上30元。

 

 

藥明合聯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

藥明生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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