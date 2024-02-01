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【風水指數】中信里昂料今年恒指先低後高，看好房地產及科技行業

01/02/2024

　　中信里昂發表2024年風水指數報告，以風水預測今年本港資本市場的走勢。報告指，今年恒指「潛龍出淵」，香港市場起步緩慢，先跌後穩定，將在今年3月見低位，在7、8月恢復元氣，之後平步青雲，料在11月達到今年最高位。以農曆年來看，則要在明年1月才能見高位。

 

（2024年風水指數預測走勢）

 

　　報告指，誕生於1969年11月24日的恒生指數，五行屬土，生肖為雞。在生肖中，龍與雞聯繫密切，因為龍屬土，雞屬金，土能生金。並且，今年八字中的火直接強化了恒生指數過於清冷的命宮圖。而另一方面，2024八字缺水，通常這表示不利於貿易。土雞恒生很難完全扭轉這一趨勢，但牠的八字中水氣充盈，應能確保門戶暢通。

 

房地產、科技及醫療健康行業興旺

 

　　報告提及，隨著新一輪飛星周期開啟，火將繼土成為主導，在未來的20年，與火相關的產業很可能大發利市。五行八字顯示，與土相關的產業有獲利之象，包括房地產、建築業。與火、木相關的行業同樣興旺，前者包括科技和油氣，後者則有醫療健康、服裝和藝術類。今年五行最弱的是水，航運、貿易等產業有機會遇上風浪，但很可能依舊業務繁忙。

 

雞與蛇運勢最佳

 

　　報告指，巨龍抬頭，大部分屬相運勢穩中向好。雞與蛇運勢最佳，並列榜首。緊追在後的是豬。墊底的則是兔與狗，可憐兔子剛剛逃離太歲的視線，又要迎來很可能是更加辛苦的一年。其他七個屬相運勢與龍相類：能大能小，能升能隱，可謂好壞參半。

 

屬火產業迎來重大突破 最弱五行是水

 

 

　　依風水之說，五行是自然萬物生剋循環的基礎。而在2024年，飛星輪轉，將進入二十年一輪的第九周期（2024—2043），火將取代土主導運勢，與火相關的熱門產業將迎來重大突破。由於火生土，因此土系產業仍運勢上佳。另一方面，被火剋的金系行業和剋制火的水系產業都將面臨挑戰。

 

五行屬火產業迎來好運 五行屬土行業穩如磐石

 

　　 報告提及，八字中火勢旺盛，除了傳統的夏季旺季，在冬天也有一輪反常的爆發。由於命宮中水勢微弱，被水剋制的火趁機升騰。預計五行屬火的產業將迎來好運，包括科技、醫藥、化工乃至宗教。

 

　　報告指，雖然火系產業異常的活躍，但2024年最穩定興旺的仍是土。八字中土氣本就旺盛，再以火氣催生，更加勢不可擋。唯一能與土爭鋒的是以土氣壯大自身的木。預計五行屬土的行業穩如磐石，畜牧業和估價業將興旺發達。

 

八字中最弱的五行是水位 五行屬金行業非一帆風順

 

（報告以五行預測行業吉凶）

 

　　報告表示，今年八字中最弱的五行是水。與水相關的產業將駛入險灘，雖然不難平安渡過，但終究水淺利薄。夏季呈現反常之勢，五行屬水的冷凍食品和偵查新聞業可能會涉入救災活動。夏末及秋季可能成為旅遊、交通、運輸的旺季。

 

　　在月預測中，除了夏末這一傳統旺季，金在其他月份都相對弱勢；八字中的金氣也不強。在龍年，恒生土雞有生金之象。對於五行屬金的行業，像是銀行、汽車和重型機械，這可能意味著前途明朗，但仍非一帆風順。

 

正東和西南是最佳方位 屬龍之人財神方位為西南

 

　　陽宅風水方面，正東和西南是最佳方位，集旺運、得福、吉慶於一身。正南有凶星七赤和三煞，正西有煞星五黃，都是需要避開的方位。未來二十年是新一輪飛星周期，在新舊周期過渡期間，其他大部分方位都將呈現流動之象：正北主財主訟；東北有利有爭；中央運勢稍差；西北學研精進，兇險暗伏。另外一個要加以注意的方位是東南，這是今年太歲所居。

 

　　屬龍之人的財神方位為西南，強運器物為青釉球瓶，幸運顏色為白色，並指龍行天地之間，不屈不撓，對待自己的人生往往也是如此。今年會遭遇紛紛擾擾。但天賦卓然，妙手一揮就能隔空取物，振臂一呼也能令其消失不見。因此，重點在於選擇把注意力集中在哪裏。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/02/2024 16:41
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