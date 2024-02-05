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《午市前瞻》恒指本周料穩守萬五關 小米車定價高難熱賣 後市難看好

05/02/2024

　　恒生指數半日報15510，跌23點或0.1%，主板成交近487億元。恒生中國企業指數報5219，升不足1點。恒生科技指數報3037，跌6點或0.2%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、藥明生物(02269)及美團(03690)；騰訊收報278元，跌1.4元或0.5%，成交27.46億元；藥明生物收報17.44元，升0.66元或3.9%，成交13.67億元；美團收報64.65元，升1.4元或2.2%，成交13.17億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報70.55元，跌0.15元或0.2%，成交11.35億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

張智威：農曆年前成交減，先望15300支持

 

　　人行降準50基點今日生效，但措施落地後市場普遍散水，滬綜指及深成指半日雙雙最多挫逾3%。港股則維持偏軟，恒指低開近200點後反覆回升，午間收市前一度轉跌為升。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，人行降準消息早已公布，利好作用亦已消化，加上本周為農曆年假期前一周，投資者提早收爐削弱成交，令大市支持降低。他指，短線料15300會有支持，如未有重大負面消息，恒指有望守著15000為兔年作結。

 

(網上圖片)

 

汽車板塊跌勢拖累小米，穿10元都有可能

 

　　小米(01810)去年底一度因造車消息炒高股價至接近17元，但今年以來持續回吐，今日更一度跌穿12元，重返去年9月至10月炒起前水平，但張智威並不建議投資者撈底。他指，市場預料小米首款車SU7定價介乎30萬至50萬人民幣，普遍對此一定價有所保留，認為較高定價將減低潛在消費客群的購買意欲。

 

小米股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　此外，近期內地新能源車行業競爭加大，消費信心仍然低落或阻礙車股業績增長，故近期紛紛下調車股估值，小米造車亦因而有所失色。故此，張智威傾向看淡小米後市，認為早前業績良好或帶來高基數效應，不看好去年業績，預計小米下試10元都有可能。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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