余偉文：不時就逆周期措施進行檢討，會因應市況變化作適當調整

有報道指金管局擬檢討按揭貸款利率壓力測試措施，金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會後表示，對於逆周期措施，局方一直有留意不同的因素及進行監察，不時會進行檢討，會因應不同的因素變化而作考慮。

金管局總裁余偉文

本港第四季負資產增至逾2.5萬宗，他指出，負資產數目視乎樓市走向，「負資產是數字結果」，難以預測負資產未來走向，又認為最重要考慮的情況為拖欠比率的水平，負資產宗數中大部分為按保借貸達9成的相關個案，當中的借貸要求嚴謹，而按保中的拖欠比率僅為0.02%，認為相關的風險可控。

金管局支持23條立法諮詢工作

對於23條立法，他表示，金管局支持政府就23條立法進行公眾諮詢，認為立法可以為香港帶來社會穩定，而社會穩定為金融穩定的基石，亦是香港作為國際金融中心的一個重要元素，希望業界可以盡量提出他們的意見。

對於銀行「Call loan」，他表示，已在去年12月就有關方面向銀行發出通函，強調儘管客戶的抵押物業價值改變，若該客戶為好客，會按時還款，而其生意沒有問題，銀行便不應改變其貸款額度。

重申外匯基金持有港股資產不增不減

余偉文表示，環球市場近乎沒有地方動用外匯儲備投資本土市場，一般都投資本地以外的資產，香港情況亦一樣，又指外匯基金持有的港股資產是1998年入市時剩下，重申不會增加，亦不會減少，作為分散資產作用。

對於外匯基金的投資表現，副總裁李達志表示，要以長遠方式看待外匯基金投資表現，不同年份會有波動。本港過往30年長期通脹2.1%，外匯基金平均投資回報率4.5%，達到一定保本增值作用。

金管局絕無不鼓勵銀行不做工商廈按揭

金管局副總裁阮國恒表示，銀行新批貸款額較以往下跌，並非降低按揭成數，而是因為銀行以物業市值作貸款批核判斷，而近期銀主盤增加，或因為出售較慢，強調在監管要求上並無大擔憂，澄清金管局絕無不鼓勵銀行不做工商廈按揭。

他指出，銀行業資金情況不緊張，現時銀行業平均流動性覆蓋率（LCR）近180%，而銀行業資本充足率達21%，在國際上算高水平，銀行不論資本或流動性緩衝都很大。

撰文：經濟通採訪組

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