預算前瞻|德勤料本財年赤字1172億，儲備跌至7176億元

德勤表示，港府在2023/24財年首9個月(2023年4月至12月)錄得實際赤字1423億元，預計本財年錄得赤字1172億元，而上財年實際赤字為1223億元，大幅超出財政司司長年初預測的544億元赤字。德勤預期，政府財政儲備將由上財年的8348億元，進一步縮減至7176億元。

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德勤估計港府2023/24財政年度最後3個月（即2024年1月至2024年3月）錄得盈餘251億元，而去年度同期為實際盈餘為609億元，預計2024年同期發行綠債收入比去年減少459億元；賣地收入比去年減少62億元；利得稅和薪條稅收入增加89億元；印花稅收入估計比去年減少43億元；及政府支出比去年減少117億元。



*倡維持寬減100%薪俸稅及個人入息稅，增託兒服務開支扣減*



德勤建議，寬減2023/24年度百分之一百薪俸稅及個人入息課稅，上限為6000元；提高居所貸款利息扣除額，最高扣除額增至每年12萬元，加幅約為20%，年期維持為二十個課稅年度；並提高私人住宅租金扣除額至最高每年12萬元，加幅約為20%。德勤亦建議政府可考慮增加託兒服務開支扣減，以每年10萬元為上限。



企業方面，德勤建議，寬減2023/24年度百分之一百利得稅，上限為6000元；並建議政府為因財政困難而申請分期繳稅的納稅人豁免徵收附加費，以紓緩企業的短期財政壓力。

寧加稅率也不宜開新稅種，料股票印花稅收入減

德勤中國稅務合夥人尹佩儀表示，本港稅基狹窄，在現周期下，雖然樓宇買賣和賣地收入較低，但也不建議政府貿然加開包括消費稅、資本增值稅等新稅種，強調促進經濟活動增加尤其重要，本港的簡單稅制在區內仍具優勢。她指出，對比加開新稅種，政府可考慮調整利得稅稅率，或更好控制政府支出。她又指，政府現時宜量入為出，因此沒有建議派發消費券，而提議寬減2023/24年度百分之一百薪俸稅及個人入息課稅，上限6000元，以減輕納稅人負擔。



不反對政府透過撤辣來刺激樓市交投



尹佩儀提到，雖然政府未有公開股票印花稅實際收入，但據交易所交易量推測，預料首九個月股票印花稅收入按年大幅減少。她指出股票印花稅屬港府重要收入來源，去年10月下調稅率至0.1%後，稅收反而預料更低，當前難以評估減稅後能否吸引交投，因此無就調整股票印花稅作建議。



德勤預計本財年錄得赤字1172億元，政府財政儲備將由上財年的8348億元，進一步縮減至7176億元。尹佩儀指出，在政府連續錄得財赤下，應謹慎理財，發展宜分先後次序，待本港財政改善後，就無需擔心債務問題。她亦不太擔心港府信用評級會受影響，稱坊間普遍對政府財政狀況不感憂慮，而過去9個月政府亦努力減少財政支出。



對於樓市「撤辣」與否，尹佩儀指出，儘管去年10月政府削減買家印花稅等稅率，但首九個月物業交易印花稅仍按年增加40%，認為市場看好本港樓市具有吸引力，因此不反對政府透過撤辣來刺激樓市交投。



籲扣除IPO費用上限500萬元



為鼓勵企業來港上市，德勤建議允許扣除首次公開發行費用，上限為500萬元。尹佩儀指，近兩年本港IPO市場較為淡靜，大多上市的是早兩年準備，由於上市涉及的開支龐大，IPO費用在財務上屬資本性支出，上市成功與否都不能扣除，故此希望政府允許扣除相關費用，以吸納各類企業來港上市。



對於鼓勵企業投資方面，德勤建議對於在香港設立並具有經濟實質的地區總部，利得稅稅率減半至8.25%，以吸引跨國企業來港設立總部。德勤中國稅務合夥人戚維之指出，在國際稅務改革大趨勢下，透明度增加，離岸免稅個案受到各國稅局的挑戰，在稅務上有很多不確定性，建議香港吸納這些離岸國際貿易公司，提供稅務誘因，鼓勵他們在港落地，開展具有經濟實質的環球商貿活動。



此外，德勤表示，喜見特區政府大力推動香港的家族辦公室業務，建議政府取消基金和單一家族辦公室豁免徵稅制度下的「5%附帶收入」門檻，即對基金和單一家族辦公室就屬於「合資格資產」的債權投資獲得的利息收入提供香港利得稅豁免；建議「合資格資產」包括藝術品、數字資產等投資；此外，倡容許資本投資者入境計劃(CIES)申請者通過其個人實質擁有的主體來持有相關的投資，從而使該主體可被視有經單一家族辦公室在港管理並享受相關的利得稅豁免。

撰文：經濟通採訪組

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