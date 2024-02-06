《午市前瞻》大市守萬五關仍樂觀 三跑債息較低寧吼綠債

恒生指數半日報15890，升380點或2.5%，主板成交超過546億元。恒生中國企業指數報5378，升161點或3.1%。恒生科技指數報3166，升127點或4.2%。



恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)；阿里收報75.45元，升4.8元或6.8%，成交44.45億元；騰訊收報286元，升6.4元或2.3%，成交29.77億元；美團收報68.25元，升3.2元或4.9%，成交19.96億元。國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

(香港國際機場網頁截圖)

聶振邦：內地1月CPI需好過預期才有利市況

多項內地扶持消息傳出，先有商務部放風將推出針對性強的政策措施刺激消費，再有中央匯金宣布擴大ETF增持範圍，多方面向市場放水，深成指半日大幅反彈逾3%，恒指半日亦升超過300點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指受短期利好消息帶動向上，尤其對消費類別股份有提振作用，但能否為市場帶來長效刺激，則要觀望經濟數據表現。



聶振邦提到，內地即將公布1月份CPI，市場普遍預期按年跌0.5%，反映市場仍然看淡內地經濟，如數據未能優於市場預期，大市沽壓恐怕仍會持續。他預期，如大市未來兩日未能守穩15800，支持位將下移至15200。但未有重大負面消息下，他看好大市較大機會守穩15000大關。

追三跑債不如吼綠債或揀高息公用內銀股

俗稱「三跑債」的機管局零售債(04701)今早掛牌，輕微高開1%後維持升幅，半日高見101.6元。聶振邦指近期債券上市首日普遍交投活躍，對債價表現亦會有較大幫助。他認為，如投資者未有持貨而想入市，可待回落至101元以下再部署。但他認為以息率計，綠債(04273)息率達4.75厘，比起三跑債更吸引。



另外，聶振邦亦建議「好息之徒」可以留意個別強勢公用股，如電能(00006)及長建(01038)，息率有大約6厘，料大市處於橫行市之際，相關股份會繼續受追捧，長建有望挑戰50元水平。如投資者怕賺息蝕價，亦可留意內銀股如建行(00939)、工行(01398)及中行(03988)，普遍亦達8厘以上，可望在中特估炒作下跟上。

機管局債1分鐘圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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