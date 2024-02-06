  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》大市守萬五關仍樂觀 三跑債息較低寧吼綠債

06/02/2024

　　恒生指數半日報15890，升380點或2.5%，主板成交超過546億元。恒生中國企業指數報5378，升161點或3.1%。恒生科技指數報3166，升127點或4.2%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)；阿里收報75.45元，升4.8元或6.8%，成交44.45億元；騰訊收報286元，升6.4元或2.3%，成交29.77億元；美團收報68.25元，升3.2元或4.9%，成交19.96億元。國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

 

(香港國際機場網頁截圖)

 

聶振邦：內地1月CPI需好過預期才有利市況

 

　　多項內地扶持消息傳出，先有商務部放風將推出針對性強的政策措施刺激消費，再有中央匯金宣布擴大ETF增持範圍，多方面向市場放水，深成指半日大幅反彈逾3%，恒指半日亦升超過300點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指受短期利好消息帶動向上，尤其對消費類別股份有提振作用，但能否為市場帶來長效刺激，則要觀望經濟數據表現。


　　聶振邦提到，內地即將公布1月份CPI，市場普遍預期按年跌0.5%，反映市場仍然看淡內地經濟，如數據未能優於市場預期，大市沽壓恐怕仍會持續。他預期，如大市未來兩日未能守穩15800，支持位將下移至15200。但未有重大負面消息下，他看好大市較大機會守穩15000大關。

 

追三跑債不如吼綠債或揀高息公用內銀股

 

　俗稱「三跑債」的機管局零售債(04701)今早掛牌，輕微高開1%後維持升幅，半日高見101.6元。聶振邦指近期債券上市首日普遍交投活躍，對債價表現亦會有較大幫助。他認為，如投資者未有持貨而想入市，可待回落至101元以下再部署。但他認為以息率計，綠債(04273)息率達4.75厘，比起三跑債更吸引。


　　另外，聶振邦亦建議「好息之徒」可以留意個別強勢公用股，如電能(00006)及長建(01038)，息率有大約6厘，料大市處於橫行市之際，相關股份會繼續受追捧，長建有望挑戰50元水平。如投資者怕賺息蝕價，亦可留意內銀股如建行(00939)、工行(01398)及中行(03988)，普遍亦達8厘以上，可望在中特估炒作下跟上。

 

機管局債1分鐘圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01952

雲頂新耀－Ｂ

15.880

異動股

06878

鼎豐集團汽車

0.040

異動股

00493

國美零售

0.041

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01952 雲頂新耀－Ｂ
  • 15.860
  • 06878 鼎豐集團汽車
  • 0.040
  • 00493 國美零售
  • 0.041
  • 01109 華潤置地
  • 24.150
  • 09995 榮昌生物
  • 16.360
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 28.150
  • 目標︰$32.40
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.540
  • 目標︰$6.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.500
  • 目標︰$25.00
  • 09926 康方生物
  • 41.650
  • 目標︰$48.95
  • 00973 L'OCCITANE
  • 28.400
  • 目標︰$26.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.200
  • 00700 騰訊控股
  • 291.200
  • 00001 長和
  • 41.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 69.250
  • 00005 滙豐控股
  • 61.550
報章貼士
  • 03888 金山軟件
  • 19.720
  • 目標︰$23.00
  • 00992 聯想集團
  • 8.320
  • 目標︰$9.55
  • 01088 中國神華
  • 30.000
  • 目標︰$35.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2024 13:00  恒指午後即擴大升幅至逾500點兼破萬六關，消費類股集體向上

06/02/2024 10:54  《Ａ股行情》匯金奏入市號角，滬指盤中倒升1.2%陸股通流入增

06/02/2024 12:08  美斯形容在港缺陣情況不幸，希望上揚但感覺困難冀仍有機會來港

06/02/2024 10:20  李家超:就美斯缺陣收到投訴，會積極跟進令主辦方履行應有責任

06/02/2024 08:11  【國際要聞】英王患癌暫停公職，傳哈里王子速回國探望

06/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒０２億元，買盈富沽騰訊

06/02/2024 08:30  【大行炒Ｄ乜】滙證下調友邦目標價，摩通建議增持煤氣睇６﹒５元

02/02/2024 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》港股似一洗頹風，金沙中線目標價３１銀

06/02/2024 11:58  《財資快訊》美電軟報７﹒８２１５，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》大市守萬五關仍樂觀 三跑債息較低寧吼綠債
人氣文章

新聞>財經熱話

【科技股】快手(01024)現底背馳惟見底反彈未係時候？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】友邦、保誠、舜宇、青啤點部署？一click就知道
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

264磅男四高、脂肪肝！靠運動 + 2大飲食原則，1年成功激減110磅、外貌逆齡20年
人氣文章

親子理財．李錦

保持一點距離，學習獨立
人氣文章

玩樂 What’s On

年宵市場2024｜新年要逛年宵花市！港九新界15大年宵市場地址、開放時間一文睇清！全部有乾濕貨、9個設快餐攤位！1方法即知現場迫唔迫？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

精選紅色限定單品！從腕錶、鋼筆到皮具配飾，讓新年「紅」運當頭！
人氣文章

鑽石媒人Mei Ling．Mei Ling

霍金之戀
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門高級中菜：粵菜大師融入廿四節氣炮製時令美味！葡汁焗小海螺、沙薑鹽焗太子鴿、燕窩琵琶豆腐、杏汁戈渣，團年開年飯推薦！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
香港人手握力遠遜日本歐美！女性35歲開始減弱、比男性早15年！握力弱反映壽命＋隨時有慢性病風險？吃甚麼有助改善問題？
人氣文章
夜尿多尿 │夜尿頻繁影響睡眠、食欲、情緒！中醫講夜尿4大原因、2招改善！連黑眼圈都擊退埋 2
人氣文章
內地63歲婦人染禽流感+流感發病半月後不治！專家：個案屬偶發性禽傳人！6招減低感染風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2024 13:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2024 13:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2024 13:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2024 13:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/02/2024
《午市前瞻》大市守萬五關仍樂觀 三跑債息較低寧吼綠債
人氣文章財經熱話06/02/2024
【科技股】快手(01024)現底背馳惟見底反彈未係時候？
人氣文章大行報告06/02/2024
【大行炒D乜】友邦、保誠、舜宇、青啤點部署？一click就知道
人氣文章香港要聞06/02/2024
美斯缺陣｜李家超:就對美斯缺陣敦促主辦單位回應公眾訴求，公開安排細節
人氣文章市場動向06/02/2024
大行利是封變搶手貨 設計凸顯個人非凡品味
人氣文章中國故事06/02/2024
A股｜監管阻內地機構沽空離岸中資股，境外持倉A股不賣出
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金