傳擬出售多項業務惹憧憬，阿里績前飆逾7%，應如何部署？

阿里巴巴(09988)將於明日(7日)公布去年12月底止第三財季業績，市場期望不高，預料收入按年僅增5.6%，經調整淨利潤則跌4%，另有報道指，阿里正尋求出售多項消費產業資產，包括盒馬鮮生及大潤發，在出售或分拆業務憧憬下，阿里今日(6日)一開市已升3%，其後在商務部表示將推出促消費政策下，升勢轉急，終飆逾7%收市，看來只要業績未致太差仍有力再上，應如何部署？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）



券商料阿里上季收入按年增5.6% 經調整淨利潤跌4%

由於淘寶天貓增長疲弱，彭博綜合券商預測，阿里上季收入料僅按年增長5.6%，錄得2617億元人民幣，同時受累技術投入及海外業務虧損擴大，經調整淨利潤或按年下跌4%至479億元人民幣。

另市場分析指阿里今次業績主要有三個關注點，當中包括受宏觀經濟影響及公司內部結構調整，旗下淘寶和天貓等平台的收入增長放緩；國際數字商業部門(AIDC)預計持續實現高速增長，並同時推動旗下物流品牌菜鳥發展；公司估值已具吸引力，加上自由現金流保持強勁，有機會維持其股票回購計劃。



美銀：AIDC及菜鳥物流強勁勢頭持續 巴克萊：股東回報勝同行



當中美銀證券料阿里季度收入按年增速放慢至5%，主要受累淘寶天貓收入波動，因為GMV(商品交易總額)低單位數增長及貨幣化率略低，阿里上季內地客戶管理收入(CMR)或按年增1%，但看好AIDC和菜鳥物流持續強勁勢頭。考慮到內地消費需求疲弱、淘天針對長遠增長投資、AIDC全球擴張及AI雲潛力等，將2024至2026財年收入預測下調2%至4%，經調整純利降3%至12%，將目標價由110元下調至103元，維持「買入」評級。



巴克萊指，阿里估值引人入勝，但仍需要一定耐性。阿里過去12個月締造270億美元的自由現金流，即使投資者對阿里雲、菜鳥等子公司估值為零，阿里仍然以自由現金流的6.5倍左右交易，相信其為全球最便宜的主要科技股。而阿里在回報股東方面較大多數同行優勝，近期阿里每個月回購約10億美元股份，並且可能會繼續以相似速度進行回購。雖然目前不預計會加快回購速度，但其子公司上市計劃，或為國際零售業務外部融資獲得額外現金，可能會釋放出阿里現金，以作進一步的回購。



投資者對阿里早前撤回分拆雲業務感到失望，然而巴克萊稱，其調查顯示，阿里菜鳥及盒馬IPO計劃或在2024年上半年進行，雖然關注管理層對子公司估值態度謹慎，沒有必要低價賣出有價值的資產，但相信這些子公司IPO將成為阿里釋放價值行動的具體進展驗證點。

傳擬售盒馬鮮生及大潤發等消費業務 菜鳥最快首季在港掛牌



事實上，阿里繼早前有傳考慮出售銀泰百貨後，《路透社》近日亦報道指其正尋求出售多項消費產業資產，包括食品雜貨業務盒馬鮮生和零售商大潤發。據悉阿里巴巴及大潤發未予置評，盒馬則否認相關出售計劃。報道指，阿里目前已將重點轉向其核心電商業務獲利模式，同時分拆非核心虧損部門。



阿里於去年3月宣布，計劃分拆為六個部門，並為其中大部分部門探索融資或上市。其後旗下物流子公司菜鳥智慧物流網絡於去年9月提交香港上市申請。市傳最快本月獲中國證監會發出關於境外發行上市備案通知書，最快今年首季掛牌，但集資規模可能減至不足10億美元(約78億港元)。





商務部將推針對性強政策 提振新能源車家電等大宗消費

另方面，商務部副部長盛秋平在國新辦記者會上表示，商務部將推出針對性強的政策措施，激發有潛能的消費。穩定並擴大傳統消費，深化汽車消費從購買管理轉變為使用管理轉變，推動汽車後市場高品質發展，提振新能源汽車、家電等大宗消費。

此外，消息指，美國時間2月5日，阿里巴巴的期權成交活躍，當日期權總成交量達28.89萬張，其中認沽期權佔總成交量的21.2%，認購期權佔78.8%；未平倉合約總計約257.28萬張，與其近30個交易日均值比為91.08%。值得關注的是，有一筆認沽期權的異動大單的成交價格為74.30美元，成交量為4500張，為大單榜首，涉資93.6萬美元。該期權的行使價為70美元，到期日為2024年3月15日。

黃瑋傑：市場憧憬出售及分拆業務 若企穩76.2元或見80元



今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指市場對阿里業績不會有太大期望，估計第三財季營業收入即使有增長，也只限於中單位數，而經調整純利更會有中單位數下跌，主要因淘寶天貓增長疲弱，電商競爭愈來愈大，雲業務市佔率亦被其他競爭對手搶佔，但料其往後股價未必受業績影響，因市場對業績期望不高。他指出，投資者反而要留意最近傳其正尋求出售盒馬鮮生及大潤發等多項業務，主要因公司想集中發展核心電商業務，故將仍處於虧損的非核心業務出售，看來對公司也屬利好。雖然現時電商競爭激烈，集中發展也未必可重拾以往強勁增長，惟起碼令市場憧憬出售及分拆業務或可為估值帶來刺激，應能支持近期股價上升，上試100天線約75.8元也不出奇，如能升穿並企穩100天線及1月初反彈高位76.2元，下一步可回補去年11月17日介乎約80至75.7元的下跌裂口，如回補到整個裂口即是可見80元。

阿里今日升7.57%收報76元，成交82.46億元。其他科技股亦普遍急升，京東(09618)飆7.79%報92.75元，快手(01024)飆8.98%報43.7元，美團(03690)升6.46%報69.25元，騰訊(00700)升4.01%報290.8元，網易(09999)升5.08%報165.5元，百度(09888)升4.86%報105.8元，小米(01810)升6.44%報12.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此





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