中東局勢緊張油價四連升，三桶油股價硬淨可以點部署？

以色列總理內塔尼亞胡拒絕巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的停火協議，市場憂慮中東局勢更緊張，加上美國上周汽油庫存跌幅高於預期，刺激國際油價顯著上升，紐約期油昨日(8日)上漲3.2%，每桶收報76.22美元；倫敦布蘭特期油升3.1%，每桶報81.63美元；兩者都已連升4日，並創下2月以來收市新高。此外，國際貨幣基金組織(IMF)早前上調今年全球經濟增長預測，以及石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)減產或持續至首季之後，亦對油價有支持。「三桶油」近日股價硬淨，沒怎麼隨大市回調，其中中石油(00857)據報1月淨利潤按年實現較大幅增長，今日(9日)逆市靠穩，若想吸納應如何部署？

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以色列拒絕哈馬斯停火協議 美國汽油庫存降幅超預期



哈馬斯周三(7日)向以色列提出釋放人質及停火協議，以色列總理內塔尼亞胡隨即拒絕，並表示以軍將在幾個月內戰勝哈馬斯。以軍昨日轟炸了南部邊境城市拉法，哈馬斯代表則抵達埃及開羅，預期繼續與調停國埃及和卡達洽談停火事宜。TD Securities策略師Daniel Ghali表示，中東局勢不明朗，加上伊拉克部分產油區可能發生罷工，原油供應存在變數，利好油價。Again Capital LLC合夥人John Kilduff指，市場正屏住呼吸，等待下一個可能的後果，而伊朗支持的胡塞武裝對紅海船隻的襲擊繼續擾亂全球石油貿易。

此外，美國能源情報署(EIA)周三公布的數據顯示，上周美國汽油庫存減少315萬桶，市場原先估計上升14萬桶；蒸餾油庫存也減少320萬桶，預期為減少100萬桶。然而，由於寒流過後生產恢復，而美國煉油廠加強了維護，原油庫存增加了550萬桶，超出增加190萬桶的預期。瑞穗銀行(Mizuho Bank)能源期貨主管Bob Yawger認為，數據反映美國煉油商在寒潮後不急於恢復生產。



IMF上調今年全球經濟增長預測 沙特指OPEC+減產可持續至首季後





除了中東地區動盪，全球經濟增長也必可提振國際油價。國際貨幣基金組織(IMF)於上月尾發布《世界經濟展望報告》更新內容，將2024年全球經濟增長預期上調至3.1%，較去年10月預測值高出0.2個百分點。報告稱，全球通脹放緩速度較預期快，世界經濟將實現軟著陸。美國的經濟復甦、中國的財政刺激措施，以及大型新興市場經濟體的強勁表現，都提振了全球經濟發展的信心。預測美國聯儲局、歐洲央行和英倫銀行的政策利率在今年下半年之前將維持當前水平，此後隨著通脹接近目標水平，政策利率將逐漸下行。

另石油輸出國組織(OPEC)在1月原油市場報告中表示，預計2024年全球日均石油需求量較2023年增加225萬桶，達到1.04億桶。2月1日的一次會議上，OPEC+沒有提議改變該組織的石油產量計劃，惟沙特能源部長Abdulaziz bin Salman表示，如果需要，目前的OPEC+減產絕對可以延長到第一季之後。



美國華爾街五大銀行早前預計，在沒有重大供應中斷情況下，2024年布倫特油價的中值為85美元/桶，其中花旗銀行預計均價為75美元/桶，摩根大通預計為83美元/桶，摩根士丹利預計為85美元/桶，美國銀行預計為90美元/桶，高盛預計在70至90美元/桶。







據報中石油1月淨利同比實現較大幅增長 惟花旗降目標價至7.5元

近日據《證券時報》從中國石油獲悉，今年1月，中國石油油氣兩大產業鏈實現平穩高效運行，各項業務實現高質量發展，利潤總額、淨利潤同比均實現較大幅度增長，經營業績實現首月「開門紅」。1月份，中國石油油氣及支持服務產業鏈平穩高效運行，主要生產經營指標保持穩步提升。國內油氣產量當量再創歷史新高，原油、天然氣產量均超計劃運行；海外油氣生產權益產量當量同比實現增長。

花旗上周發表研報指，由2017至2023年期間推出的採礦權稅，為中石油和中石化(00386)的上季盈利帶來負面影響，同時股息亦無可避免地受累，但資產減值較小和派息率較高可以緩沖對股息的影響。基於上述原因，將中石油去年、今年及明年盈利預測分別下調5%至10%，而中石化則下調4%至16%，中石油目標價相應由7.9元降至7.5元，中石化目標價亦由5.7元降至5.3元，兩者投資評級均為「買入」。

此外，花旗提到，早前會見了20位投資者，儘管油價較低，但由於獲利確定性高於其他行業，大多數投資者仍持有中石油等高收益股票。雖然採礦權稅令人驚訝，但考慮到未來影響可控，他們傾向認為這是一次性的。

溫鋼城：中石油股價較中海油落後 惟5.3元買入較穩陣

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，近期很多投資者留意中石油，因股價相對中海油(00883)落後，有一定吸引力，事實上中石油現時估值不貴，預期股息率有8.35厘，比中海油少一些，但不算太差，應該不會有人執著於一兩厘息，中移動(00941)只有7厘息也大把人買。至於買入價，中石油早前浪頂約5.5至5.6元可能有初步支持，但近期有個小雙頂，按量度跌幅或跌至約5.1至5.2元，5.3元買入較穩陣，若較進取5.5元可吼。

港股連跌3日，惟「三桶油」今日股價仍算硬淨，中石油升0.18%收報5.64元，中石化則跌0.72%報4.12元，中海油跌1.09%報14.48元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉