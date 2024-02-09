  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中東局勢緊張油價四連升，三桶油股價硬淨可以點部署？

09/02/2024

　　以色列總理內塔尼亞胡拒絕巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的停火協議，市場憂慮中東局勢更緊張，加上美國上周汽油庫存跌幅高於預期，刺激國際油價顯著上升，紐約期油昨日(8日)上漲3.2%，每桶收報76.22美元；倫敦布蘭特期油升3.1%，每桶報81.63美元；兩者都已連升4日，並創下2月以來收市新高。此外，國際貨幣基金組織(IMF)早前上調今年全球經濟增長預測，以及石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)減產或持續至首季之後，亦對油價有支持。「三桶油」近日股價硬淨，沒怎麼隨大市回調，其中中石油(00857)據報1月淨利潤按年實現較大幅增長，今日(9日)逆市靠穩，若想吸納應如何部署？

 

 （Shutterstock）

 

以色列拒絕哈馬斯停火協議　美國汽油庫存降幅超預期


　　哈馬斯周三(7日)向以色列提出釋放人質及停火協議，以色列總理內塔尼亞胡隨即拒絕，並表示以軍將在幾個月內戰勝哈馬斯。以軍昨日轟炸了南部邊境城市拉法，哈馬斯代表則抵達埃及開羅，預期繼續與調停國埃及和卡達洽談停火事宜。TD Securities策略師Daniel Ghali表示，中東局勢不明朗，加上伊拉克部分產油區可能發生罷工，原油供應存在變數，利好油價。Again Capital LLC合夥人John Kilduff指，市場正屏住呼吸，等待下一個可能的後果，而伊朗支持的胡塞武裝對紅海船隻的襲擊繼續擾亂全球石油貿易。

 

　　此外，美國能源情報署(EIA)周三公布的數據顯示，上周美國汽油庫存減少315萬桶，市場原先估計上升14萬桶；蒸餾油庫存也減少320萬桶，預期為減少100萬桶。然而，由於寒流過後生產恢復，而美國煉油廠加強了維護，原油庫存增加了550萬桶，超出增加190萬桶的預期。瑞穗銀行(Mizuho Bank)能源期貨主管Bob Yawger認為，數據反映美國煉油商在寒潮後不急於恢復生產。

  
IMF上調今年全球經濟增長預測　沙特指OPEC+減產可持續至首季後


　　除了中東地區動盪，全球經濟增長也必可提振國際油價。國際貨幣基金組織(IMF)於上月尾發布《世界經濟展望報告》更新內容，將2024年全球經濟增長預期上調至3.1%，較去年10月預測值高出0.2個百分點。報告稱，全球通脹放緩速度較預期快，世界經濟將實現軟著陸。美國的經濟復甦、中國的財政刺激措施，以及大型新興市場經濟體的強勁表現，都提振了全球經濟發展的信心。預測美國聯儲局、歐洲央行和英倫銀行的政策利率在今年下半年之前將維持當前水平，此後隨著通脹接近目標水平，政策利率將逐漸下行。

 

　　另石油輸出國組織(OPEC)在1月原油市場報告中表示，預計2024年全球日均石油需求量較2023年增加225萬桶，達到1.04億桶。2月1日的一次會議上，OPEC+沒有提議改變該組織的石油產量計劃，惟沙特能源部長Abdulaziz bin Salman表示，如果需要，目前的OPEC+減產絕對可以延長到第一季之後。


　　美國華爾街五大銀行早前預計，在沒有重大供應中斷情況下，2024年布倫特油價的中值為85美元/桶，其中花旗銀行預計均價為75美元/桶，摩根大通預計為83美元/桶，摩根士丹利預計為85美元/桶，美國銀行預計為90美元/桶，高盛預計在70至90美元/桶。


據報中石油1月淨利同比實現較大幅增長　惟花旗降目標價至7.5元

 

　　近日據《證券時報》從中國石油獲悉，今年1月，中國石油油氣兩大產業鏈實現平穩高效運行，各項業務實現高質量發展，利潤總額、淨利潤同比均實現較大幅度增長，經營業績實現首月「開門紅」。1月份，中國石油油氣及支持服務產業鏈平穩高效運行，主要生產經營指標保持穩步提升。國內油氣產量當量再創歷史新高，原油、天然氣產量均超計劃運行；海外油氣生產權益產量當量同比實現增長。

 

　　花旗上周發表研報指，由2017至2023年期間推出的採礦權稅，為中石油和中石化(00386)的上季盈利帶來負面影響，同時股息亦無可避免地受累，但資產減值較小和派息率較高可以緩沖對股息的影響。基於上述原因，將中石油去年、今年及明年盈利預測分別下調5%至10%，而中石化則下調4%至16%，中石油目標價相應由7.9元降至7.5元，中石化目標價亦由5.7元降至5.3元，兩者投資評級均為「買入」。

 

　　此外，花旗提到，早前會見了20位投資者，儘管油價較低，但由於獲利確定性高於其他行業，大多數投資者仍持有中石油等高收益股票。雖然採礦權稅令人驚訝，但考慮到未來影響可控，他們傾向認為這是一次性的。

 

溫鋼城：中石油股價較中海油落後　惟5.3元買入較穩陣

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，近期很多投資者留意中石油，因股價相對中海油(00883)落後，有一定吸引力，事實上中石油現時估值不貴，預期股息率有8.35厘，比中海油少一些，但不算太差，應該不會有人執著於一兩厘息，中移動(00941)只有7厘息也大把人買。至於買入價，中石油早前浪頂約5.5至5.6元可能有初步支持，但近期有個小雙頂，按量度跌幅或跌至約5.1至5.2元，5.3元買入較穩陣，若較進取5.5元可吼。

 

　　港股連跌3日，惟「三桶油」今日股價仍算硬淨，中石油升0.18%收報5.64元，中石化則跌0.72%報4.12元，中海油跌1.09%報14.48元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08205

交大慧谷

0.435

異動股

08572

立高控股股權

0.020

異動股

08163

聲揚集團

0.061

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08205 交大慧谷
  • 0.435
  • 08572 立高控股股權
  • 0.020
  • 08163 聲揚集團
  • 0.061
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 0.820
  • 00406 有利集團
  • 1.050
股份推介
  • 00752 筆克遠東
  • 1.680
  • 目標︰$2.20
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.850
  • 目標︰$24.25
  • 09987 百勝中國
  • 308.800
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 28.700
  • 目標︰$32.40
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.550
  • 目標︰$6.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.440
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.300
  • 00700 騰訊控股
  • 287.200
  • 00001 長和
  • 40.850
  • 00005 滙豐控股
  • 61.350
報章貼士
  • 00811 新華文軒
  • 6.540
  • 目標︰$7.30
  • 02380 中國電力
  • 3.060
  • 目標︰$3.33
  • 00857 中國石油股份
  • 5.640
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

09/02/2024 12:23  《盤後部署》恒指龍年波動性料加劇，惟上破22700仍然可期

09/02/2024 12:15  港股半日市，恒指收跌131點報15746，東方海外瀉逾8%

09/02/2024 09:28  【聚焦人幣】人幣中間價今報7.1036，兔年累貶4.7%

09/02/2024 11:41  《中國監管》中證監：對證券從業員違規行為「露頭就打」

09/02/2024 07:50  《國金頭條》科技股續推大市，ARM暴漲48%，標普觸及5千點

09/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒９１億元，買美團沽工行

09/02/2024 08:44  【大行炒Ｄ乜】摩通升友邦目標，大摩勁劈李寧四成目標至３０元

09/02/2024 10:41  《嚟緊炒Ｄ乜》聯通現價小注買入，中線目標價９銀

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】普京-小澤-侵侵三角，地緣變數風起青萍
人氣文章

新聞>香港要聞

通宵巴士 |港鐵今晚通宵行駛，9條特別巴士路線初一凌晨開始服務
人氣文章

新聞>財經熱話

中東局勢緊張油價四連升，三桶油股價硬淨可以點部署？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

麥玲玲九宮飛星2024：龍年家居風水佈局盡睇！財位、偏財星喺邊？家門向西=病星到門！放一物件即化解！催旺桃花、事業運、想添丁應放甚麼植物？ 1
人氣文章

Foodie What’s On

農曆新年飲茶點心推介！Rosewood豪食魚子醬龍蝦餃／大館中菜廳150分鐘任食／高CP米芝蓮一星點心／睇住維港食金箔鮑魚撻
人氣文章

師傅靈靈法

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

屬於情人節的私人調香：珍貴嬌柔的Guerlain金粉櫻香氛、精緻小巧的Miss Dior香薰膏、氣質香Diptyque紙墨之水
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

農曆新年聚會必備！龍年特別版威士忌、紅酒、啤酒，舉杯同賀新一年，喜慶感Up！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《潛行》是懨悶的 —— 香港動作片為甚麼不再刺激？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
台灣檢測6款韓國提子農藥超標！香印提子有份？去根蒂後細菌有機入侵！專家教清洗！唔即食點處理？
人氣文章
去濕食療 | 立春潮濕天氣來襲要排濕！陳皮水去濕化痰最得！多久喝一次？2類人不適合！即睇焗茶做法
人氣文章
農曆新年要睇醫生？醫管局推「新春假期求診資訊」 平台！公開年初一至四營業醫院、診所、中醫名單，全港18區有齊（附連結）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2024 13:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2024 13:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/02/2024 12:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章FOCUS09/02/2024
【FOCUS】普京-小澤-侵侵三角，地緣變數風起青萍
人氣文章香港要聞09/02/2024
通宵巴士 |港鐵今晚通宵行駛，9條特別巴士路線初一凌晨開始服務
人氣文章財經熱話09/02/2024
中東局勢緊張油價四連升，三桶油股價硬淨可以點部署？
人氣文章國際動態09/02/2024
俄烏戰爭 |普京接受美國記者專訪：拜登政府正犯下大錯
人氣文章國際動態09/02/2024
國安 | 新華社文章斥美官員會見4通緝港人是對中國國安嚴重挑釁
人氣文章大行報告09/02/2024
【大行炒D乜】大行齊削中芯目標價，最牛縱降仍睇$21.8最熊睇$10.8
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金