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美股 |科技股續推大市，ARM暴漲48%，標普觸及5千點

09/02/2024

　　在科技板塊提供的動力支持下，美股三大指數周四（8 日）收盤同步走高，道指和標普500均續創歷史新高，標普短暫觸及5000.4點。晶片設計公司Arm財報優於預期，股價暴漲逾47%。

 

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　　道指收盤上漲48.84點，或0.1%，報38726.33點。標普500上漲3.7點，或0.1%，報4997.91點。納指上漲37.07點，或0.2%，報15793.71點。


　　Arm當天市值猛增380億美元。但PayPal公司展望令人失望，股價大跌逾11%，創去年8月以來最大跌幅。迪士尼大漲12%，因第一季業績好於預期，並給出了強勁的全年利潤預測。

日本央行沒有在3月加息緊迫性

　　美元小幅走高，美匯指數報104.16。美元兌日圓上漲0.9%，至149.48，為11月27日以來最高水平。日本央行副行長內田真一表示，即使在告別負利率後，也很難看到該行持續快速加息。


　　分析指，內田的講話表明日本央行正在讓市場參與者為退出負利率做準備，但其講話也沒有表現出有在3月首次加息的緊迫性。


　　歐元兌美元小幅上漲0.1%，至1.0777美元。英鎊兌美元下跌0.1%，至1.2617。澳元兌美元下跌0.5%，至0.6485。紐約期金下跌0.2%，報每盎司2031.69美元。


　　以色列總理內塔尼亞胡拒絕停火協議，引發原油價格上漲。紐約期油上漲3.2%，收逾每桶76美元。布蘭特期油上漲2.42美元，報每桶81.63美元。

 

撰文:經濟通國金組

2024-02-09｜恒指高位繼續調整 大漲小回定彈完準備散？｜內房物管懶理魔笛反攻｜中國中藥(570)私有化又係狼來了？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2024 10:06
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