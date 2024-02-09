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《嚟緊炒D乜》聯通現價小注買入，中線目標價9銀

09/02/2024

　　中國聯通(00762)主營業務在內地提供移動電話、長途、數據及互聯網業務。自與中國網通合併後，亦提供固網語音及增值服務、寬帶及其他互聯網相關服務、信息通信技術服務、商務及數據通信服務及廣告傳媒業務。

 

（Shutterstock）


　　中國聯通截至2023年9月30日止九個月業績，錄得股東應佔溢利增長10.1%至172.46億元人民幣；EBITDA增2.7%至788.19億元人民幣；期內，營業額增長6.7%至2816.93億元人民幣；其中，服務收入增加5.4%至2525.2億元人民幣；銷售通信產品營業額增長19.9%至291.73億元人民幣。


　　另外，截至2023年6月30日止半年度業績，中國聯通錄得股東應佔溢利增長13.1%至123.91億元人民幣；BITDA增長4.1%至535.5億元人民幣；期內，營業額增8.8%至1918.33億元人民幣；其中，服務收入增加6.3%至1710.45億元人民幣；銷售通信產品收入增長36%至207.88億元人民幣。


走勢呈十字星待變


　　中國聯通早前公布，2023年12月份5G套餐用戶累計約2.6億戶，比同年11月份淨增508.2萬戶，而2023年12月「大聯接」用戶累計約9.88億戶，比同年11月淨增約830萬戶。


　　集團指，2023年12月物聯網終端連接累計約4.94億戶，按月淨增842.2萬戶。集團指，5G行業虛擬專網服務客戶數目為8563個，按月增554個，同年12月智慧客服客戶問題解決率98.1%，智慧客服智能服務佔比95.2%，而授權專利去年累計數量2287件。


　　於2023年6月30日，中國聯通之現金及現金等價物為523.55億元人民幣，資產負債率為46.4%。


　　技術走勢方面，中國聯通今日走勢隨大市偏軟，走勢呈十字星，待變，9RSI現處57水平，錢駿建議現價5.35銀不妨小注買入，首站6銀，升越此關，中線目標價9銀，跌穿4銀則止蝕矣。

 

 （經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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