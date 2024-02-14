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《午市前瞻》恒指本周料萬六點以下波動 美高梅績優回調再部署

14/02/2024

　　港股在農曆新年假期後首個交易日維持弱勢，恒指低開167點或1.1%，報15579，其後進一步跌至15456後才逐步反彈，中午收市倒升。恒生指數半日報15769，升23點或0.1%，主板成交近318億元。恒生中國企業指數報5340，升33點或0.6%。恒生科技指數報3167，升40點或1.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報290.8元，升3.6元或1.3%，成交19.79億元；阿里收報70.5元，升1.2元或1.7%，成交15.27億元；友邦收報62.15元，跌0.65元或1%，成交10.77億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報69.65元，升2.35元或3.5%，成交5.62億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(美高梅中國網頁截圖)

 

 
　　對於港股在龍年的表現，光大證券國際證券分析師伍禮賢接受《經濟通通訊社》訪問時表示，由於消息面較為淡靜，美國1月消費者物價指數升幅放緩速度未及預期快，令市場對聯儲局在3月份減息的預期降溫，加上早前內地公布的1月份居民消費價格指數反映通縮加劇，在在均令港股今早借勢下跌。


伍禮賢：恒指50天線阻力仍大


　　伍禮賢個人認為，恒指本周將維持在15500至16000之間窄幅上落，而50天線(約16178)仍然是重要阻力，但他認為恒指不會失守15000大關，市場對中央救市措施存有憧憬及仍在發酵，後市還待A股復市後是否帶來啟示。


　　個股方面，濠賭股美高梅國際酒店集團公布2023年第四季及截至去年底止未經審計全年業績，當中美高梅中國(02282)截至2023年12月31日止全年度收入淨額32億美元，按年增加368%，較2019年增加9%；年度的經調整物業EBITDAR為8.67億美元，而去年的經調整物業EBITDAR為虧損2.03億美元，而較2019年增加18%；及本年度的經調整物業EBITDAR利潤率27.5%，而2019年為25.3%。


　　美高梅國際酒店集團首席執行官及總裁Bill Hornbuckle表示，美高梅中國創下了全年度及第四季度經調整物業EBITDAR的新紀錄。


金沙中場表現佳可留意


　　伍禮賢認為，濠賭股復甦理想，美高梅表現更佳，收入及利潤已突破疫情前水平，而且在行業平穩增長下，美高梅的復甦亦有所進步。以其淨利潤低於去年來看，業績相對表現極佳。澳門2023年博彩收入1831億澳門元，反彈至2019年的62.6%，美高梅中國期內EBITDA為2019年的117%，優於行業水平，故亦提升了其市場份額，美高梅中國去年市場份額為15.2%，高於2019年的9.5%。此外，預料美高梅中國2024年收入增長15%，利潤增長35%，其2023年市盈率約為17倍，2024則料約13倍，估值合理但不算吸引。


　　目前走勢有所突破，可續向好，惟料12.5元附近觸頂，無貨者可待股價回調至10.2元約10天線水平買入，9.2元止蝕。不過，伍禮賢較喜歡金沙(01928)，因其中場收入佔比較高，但他不建議高追，回調至22元可留意，24元為較大技術阻力位，止蝕位則訂於20元。

 

美高梅股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

金沙股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

銀娛股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

 

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