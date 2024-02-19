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恒指季檢出爐藍籌不變，染藍失利股普遍下挫，事前不宜亂估？

19/02/2024

　　恒生指數公司上周五(16日)收市後公布季度檢討結果，恒指成分股沒有變動維持82隻，之前估計有機會染藍的股份今早(19日)普遍下跌，看來要估哪隻股份染藍不容易，事先炒作恐會輸錢，尤其在「藍籌魔咒」下近年很多藍籌新貴股價反連連下挫。

 

（資料圖片）

 

國指納入聯通剔除中升　科指納入同程旅行剔除萬國數據

 

　　今次季檢恒生指數成分股沒有變動，成分股數目維持82隻。國企指數加入中國聯通(00762)，剔除中升控股(00881)，成分股數目維持50隻。恒生科技指數加入同程旅行(00780)，剔除萬國數據(09698)，成分股數目維持30隻。恒生香港上市生物科技指數加入麗珠醫藥(01513)及藥明合聯(02268)，剔除遠大醫藥(00512)及康希諾生物(06185)，成分股數目維持50隻。所有變動將於3月4日起生效。

 

　　成分股權重在今次季檢中有所調整，重磅股滙控(00005)及阿里巴巴(09988)的權重在變動後，分別由8.92%及8.33%，同跌至8%。騰訊(00700)的權重則由7.94%上升至8%。友邦(01299)權重會由7.15%微升至7.17%，美團(03690)權重由5.84%降至4.23%，中移動(00941)權重由3.38%升至4.09%。

 

　　另外，恒生綜合指數納入25隻股份，剔出29隻股份，成分股數目由518隻減至514隻。加入股份包括世茂集團(00813)、旭輝控股(00884)、恒大物業(06666)、重慶銀行(01963)、藥明合聯(02268)及法拉帝(09638)等25股。剔除股份包括長江生命科技(00775)、和記電訊香港(00215)、香格里拉(00069)、香港中旅(00308)、國美零售(00493)、世茂服務(00873)、合景泰富(01813)及大新銀行集團(02356)等29股。

 

中金：實際結果或與預期出入較大　外國公司有機會染藍

 

　　值得一提，恒指季檢結果公布前，中金發表報告指，有7隻股份最有可能成為「藍籌新貴」，包括快手(01024)、太古地產(01972)、京東物流(02618)、小鵬汽車(09868)、新東方(09901)、百濟神州(06160)及信達生物(01801)。不過，過去經驗表明實際結果可能與預期存在較大出入，例如快手與京東物流在過去幾次的預測中都排在前列，但最終都未能被納入，主要可能是恒生指數諮詢委員決策依據非量化因素，如行業和上市代表性等並無詳細說明或量化依據。而恒指公司已賦予外國公司加入藍籌資格，意味接下來的季檢，外國公司也有機會染藍。


　　另中金指，有24隻股票符合納入港股通標準，包括藥明合聯(02268)、東亞銀行(00023)、恒隆集團(00010)、世茂集團(00813)、第四範式(06682)、科倫博泰生物(06990)、神威藥業(02877)、巨星傳奇(06683)、藍月亮(06993)、優必選(09880)、瑞浦蘭鈞(00666)、萬物雲(02602)及鍋圈(02517)等。

 

溫傑：邊隻染藍難估兼未必賺到錢　滙控權重雖減惟業績惹憧憬

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指恒指長線目標希望達100隻，但考慮到近一兩年市況很差，沒多少隻股份股價及市值大升，而恒指成分股加至82隻後，以交投及市值計已佔整個市場逾60%，恒指公司之前受批評也不敢再亂加，料往後多數保持不變或只加一隻。事實上，很多股份股價都已跌下來，不知加或減哪一隻，而很多合資格的股份都已加入，恒指公司又不願加入剛錄盈利或盈利較波動的公司，故很多科技股加入恒指都比預期延遲，另雖說外國公司現時也可加入，普拉達也傳有機會染藍，但以市值、佔比及成交計似乎未是時候，未夠代表性。因此，今次恒指成分股維持82隻不變符合預期。

 

　　另溫傑指，年幾前已不太想估哪一隻股份可染藍，因很難估。以前只有30幾隻恒指成分股，只需看哪隻夠大，哪隻交投夠暢旺，縱使估不中也不會差太遠。此外，大家都知有「藍籌魔咒」，尤其近兩年跌市，在2020及2021年加入的如小米(01810)、阿里健康(00241)及李寧(02331)等染藍後都已跌七八成，故除了一日半日上升，估中也未必賺到錢，故不宜亂估，反而入到港股通的股份效應更大。再者，大隻的股份都已納入恒指，再納入的可能只佔恒指不足1%，究竟有多少被動式基金追入從而令股價上升令人懷疑。

 

　　溫傑續指，反而要留意成分股權重變動，其中滙控權重由8.92%跌至8%，理論上會有沽壓，但若周三(21日)公布的業績對辦，並如市場預期全年派息0.67美元，即派近5港元高達8厘息，再加上若再回購20億美元，權重減多少都不重要，相信主動式基金反會加倉。另外，市場對普拉達染藍信心不大，即使染藍佔恒指比重也不多，事先不會有太多資金炒其染藍，故最終未能染藍不會太失望，沽壓料也不大，其餘幾隻未能染藍股份也應不會因此有很大沽壓。

 

　　染藍失利股份今早普遍下跌，快手半日跌3.22%收報43.65元，太古地產跌1.17%報15.16元，京東物流跌4.38%報7.43元，小鵬汽車跌1.07%報37.1元，新東方跌1.61%報70.25元，百濟神州跌2.04%報88.65元，信達生物跌4.86%報38.15元，惟普拉達升3.68%報54.95元。獲納入國指的中聯通則升3.54%報5.56元，剔出國指的中升控股跌5.82%報13.26元；加入科指的同程旅行升1.71%報17.8元，剔出科指的萬國數據跌6.66%報6.59元。至於權重有變動的成分股表現各異，滙控升1.05%報62.6元，阿里巴巴跌1.7%報71.25元，騰訊跌2.06%報285.8元，友邦跌0.16%報64.2元，美團跌2.41%報72.85元，中移動升1.28%報67.4元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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