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美股| 美股主指齊走低，英偉達領跌科技股，納指挫145點

21/02/2024

　　投資者對美國市場前景的擔憂再次抬頭，美股主要指數周二（20日）走低，即將公布財報的英偉達領跌科技股，挫4.35%，是去年10月以來最差單日表現。

 

 

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　　納指跌144.87點，或0.92%，收15630.78點。道指跌64.19點，或0.17%，收38563.8點。標普500跌30.06點，或0.6%，收4975.51點。由於近期經濟數據令聯儲局能否達到控制通脹的目標成疑，前財長桑默斯等甚至猜測美國仍有可能加息。分析指，美股正依賴少量的大型股推動增長，英偉達周三（21日）盤後的財報表現，料成為市場走向的轉折點。

澳元、歐元升至近三周高點

　　美匯指數跌0.21%，至104.07。美元兌日圓跌0.05%，至150.02。日本財務大臣鈴木俊一表示，正密切關注外匯走勢。澳元、歐元升至近三周高點。歐元兌美元漲近0.3%，至1.0807。澳元兌美元漲0.14%，至0.6548。


　　黃金價格登上一周高位，紐約期金漲0.8%，報每盎司2039.8美元。油價下跌，紐約期油跌32美仙，收每桶78.75美元。布蘭特期油跌96美仙，報82.6美元。

 

撰文:經濟通國金組

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