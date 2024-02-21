業績| 海底撈(6862)料持續經營業務年賺逾44億人幣

海底撈(06862)公布，預期截至去年12月31日止年度持續經營業務淨利潤不低於44億元(人民幣．下同)，同比增長不低於約1.7倍，且比疫情前的2019年度升不低於71.8%。

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該集團指，有關純利同比增加主要由於海底撈餐廳的翻枱率提升及營運效率改善所致。受匯率波動影響，該集團於去年上半年錄得淨匯兌收益約1.9億元，並於去年下半年產生淨匯兌損失。撇除匯兌收益及損失的影響，相較去年上半年，該集團於去年下半年的淨利潤預期增加不低於10%。



該集團指，持續經營業務收入預計將不低於414億元，增加不低於33.3%，主要由於隨著針對新冠疫情的管控措施取消及經濟復甦，海底撈餐廳客流量增加，經營表現好轉。



該集團預期於3月公布業績。

撰文：經濟通市場組

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