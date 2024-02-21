恒生指數| 恒指上午升幅擴大至400點，內銀、內房、消費股齊飆

官方公布，內房「白名單」至今已批出融資近300億人民幣，內房股普遍向上，帶動市況氣氛，恒指上午升幅逐步擴大超過400點，多個板塊股拉升。

推薦閱讀:

【國際要聞】德國能源公司SEFE維持與俄液化天然氣交易惹爭議

德國國有能源公司SEFE表示，會維持與俄羅斯的天然氣供應合約。SEFE行政總裁Egbert Laege表示，由於運輸成本上升，意味著之前從俄羅斯的亞馬爾向主.......

昇世集團推新服務針對大眾富裕市場，入場門檻50萬美元

新加坡資產管理公司昇世集團去年初落戶香港，至今團隊規模約300人。昇世資產管理(香港)首席執行官陳炳鳴表示.......



據《中央電視台》引述住建部報道，截至2月20日，中國29個省份214個城市已建立房地產融資協調機制，分批提出可以給予融資支持的房地產項目「白名單」並推送給商業銀行，共涉及5349個項目；已有57個城市162個項目已獲得銀行融資共294.3億人民幣，較春節假期前增加113億元。



內房股造好；中海外(00688)升5.1%，報12.36元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅6.2%；龍湖(00960)升6.9%，報9.8元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅10.1%；越地(00123)升3%，報5.45元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅5.8%。



零售消費、醫藥全板齊升



零售消費板塊有反彈動力，受惠氣氛帶動跟升；美團(03690)強勢彈升6.7%破50天線阻力，報78.35元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅7.7%；李寧(02331)升6.2%，報20.4元；京東集團(09618)升3.6%，報95元。



醫藥板塊同樣表現回勇，藥明系集體反彈；藥明康德(02359)升8.3%，報49元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅27.4%；藥明生物(02269)升6.2%，報18.28元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅10.1%；藥明合聯(02268)升11.1%，報18.44元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅30.4%；金斯瑞生物科技(01548)升7.2%，報14.9元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅9.9%；雲頂新耀-B(01952)升12.2%，報20.4元。



現時，恒生指數報16668，升421點或升2.6%，主板成交近482億元。國企指數報5690，升170點或升3.1%。恒生科技指數報3377，升113點或升3.5%。



即月期指新報16689，升434點，高水20點。即月國指期貨報5699，升179點，高水9點。即月科指期貨新報3380，升114點，高水15點。



上證綜合指數報2967，升44點或升1.5%，成交2153.65億元人民幣。



深證成份指數報9020，升114點或升1.3%，成交2576.36億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

2024-02-21｜內地罕有大降LPR 但提振樓市冇咁易？｜滙控業績前瞻｜消費疲弱下海底撈逆市發盈喜｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解