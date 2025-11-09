  • 會員
港股 | 蕭猷華：A股強勢，恒指維持反覆向上走勢

09/11/2025

　　《套期保值》回顧上周，港股持續呈現反覆上升格局，恒生指數在上周三（5日）低見25496點之後，隨即展開了一波V型反彈，從低點計起，兩個交易日內迅速回升近千點。另一方面，上證綜合指數上周再次觸及4000點，過去10年間，指數在2500點至3800點的範圍震盪徘徊，形成了一個大型上落區間，一旦確認突破4000點，將成為A股市場的一個新起點，股市有望攀升至另一個台階。

 

　　外圍方面，美國面臨諸多挑戰。首先，聯邦政府的停擺已經持續個多月，預計每周損失150億美元，這將導致第四季GDP減少約2%。此外，美國最高法院辯論特朗普政府可否根據緊急法向外國徵收關稅，如果特朗普政府敗訴，將需要向多個國家退還約7500億美元的關稅。因此，儘管12月美國聯儲局減息機會較大，但不確定因素仍然存在，這使得美股在高位上承受壓力，短期內出現調整機會較高。

 

港股 | 蕭猷華：A股強勢，恒指維持反覆向上走勢

港股料能受益於A股的強勢，反覆走高。(Shutterstock)

 

　　展望後市，港股預期將受益於A股的強勢表現。此外，觀望騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)本周公布的業績，料股價向上機會大。本周恒指維持反覆向上走勢。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

