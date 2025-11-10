開市Go | 美政府停擺見轉機，華暫停稀土出口管制，樂舒適今日掛牌

要聞盤點

1、美股上周五（7日）市況反覆，開市後一度急挫，道指一度跌416點。其後，參議院民主黨就結束政府停擺提出建議，帶動道指及標指轉穩向上，三大指數收市各有升跌，但全周累計均錄得跌幅。道指收市升74.80點，或0.16%，報46987.10點；標普500指數升8.48點，或0.13%，報6728.8點；納指跌49.46點，或0.21%，報23004.54點。中國金龍指數跌78點。日經期貨截至上午7時57分升490點。

2、美國參議院民主黨人上周五提出折衷提案，建議把奧巴馬醫改保險補貼延長一年和政府重開兩項議題捆綁解決，但遭共和黨人迅速拒絕。特朗普周六（8日）向共和黨人建議，將根據俗稱「奧巴馬醫改」的《平價醫療法案》所撥給保險公司的聯邦資金直接發放給民眾。參議院於周日（9日）晚間就重啟政府的方案進行關鍵性投票，而據ABC最新引述一位資深民主黨參議員報道，將有足夠的民主黨票數通過批准政府資金直到1月31日的法案。

3、聯邦儲備局副主席傑斐遜於德國法蘭克福發表演說，指聯儲局在連續減息後，政策利率已更接近中性水平，因此未來應審慎行事，緩慢地推進後續的寬鬆步伐。

4、美國指標國債孳息率於上周五回落，因最新調查顯示，受政府局部停擺影響，消費者信心惡化至兩年多以來低位。

5、中國暫停實施10月份宣布的稀土出口管制以及2024年12月出台的對美部分金屬出口管制措施，直至2026年11月。中國還恢復CHS Inc等三家美國企業大豆輸華資質。

6、紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，聯儲局可能很快需要透過購買債券來擴大其資產負債表，並考慮縮短其持有債務的平均存續期。

7、路透引述知情人士消息透露，歐洲最大軟件製造商思愛普即將正式提出讓步方案，以求解決歐盟對其展開之反壟斷調查，並避免可能面臨的巨額罰款。歐盟執委會於今年9月啟動對SAP軟體業務行為的調查。

8、本港出口持續向好，9月商品整體出口貨值按年上升16.1%，高於市場預期的15.4%，連續19個月錄得增長。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，未來將開拓拉丁美洲、非洲等新興市場。

