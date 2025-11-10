美股 | AI泡沫和聯邦停擺交煎，美股三大指數周線全跌

美股上周市況反覆，上周五（7日）開市後一度急挫，道指一度跌416點。其後，參議院民主黨就結束政府停擺提出建議，帶動道指及標指轉穩向上，但全周累計均錄得跌幅。

道指收市升74.80點，或0.16%，報46987.10點；標普500指數升8.48點，或0.13%，報6728.8點；納指跌49.46點，或0.21%，報23004.54點。

該周美股表現疲弱，三大指數均錄得顯著跌幅。道指全周累計下跌1.21%，標普500指數下跌1.63%，而納指跌幅最大，達3.04%，為4月以來表現最差的一周。

市場整周對人工智能相關科技股的估值泡沫憂慮加劇，引發板塊出現恐慌性拋售，拖累大市表現。此外，美國聯邦政府持續停擺，導致備受關注的非農就業報告連續第二個月未能公布，亦增添市場不確定性。 ​

美元市場走勢反覆，美匯指數早段一度回落，其後輕微回升至99.8附近水平，日內報99.56，下跌0.1%。美元兌日圓匯率呈現波動走勢，但整體略為攀升，日內升幅約0.2%，報153.46。​歐元兌美元反彈，重上1.15水平，報約1.1564，升約0.16%。

金價在4000美元關口徘徊

金價在4000美元心理關口附近徘徊，現貨金價早段曾一度升至4035美元，但隨後有所回軟，日內報每盎司3996美元，升0.4%。紐約期金價格則報4002美元，上升約0.2%。

國際原油市場窄幅呈上落格局，紐約期油價格報每桶59.67美元，日內升0.4%。布蘭特期油價格則上漲至每桶63.56美元，升幅約0.3%。

撰文：經濟通市場組

