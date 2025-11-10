盤前攻略 | 美政府停擺現轉機美股指數反彈 牛熊主力區維持料大市續整固

上周五美股表現反覆，開市後一度急挫，道指一度跌416點。其後，盤中參議院共和黨領袖表示一項結束政府停擺的有限撥款方案正在形成，在美國政府關門出現轉機，道指及標指跌幅聞訊收斂並轉升，但三大指數收市各有升跌，道指收市升74.80點，或0.16%，報46987.10點；標普500指數升8.48點，或0.13%，報6728.8點；納指跌49.46點，或0.21%，報23004.54點。全周累計均錄得跌幅。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數跌0.95%。阿里巴巴跌0.75%，報166.34美元；京東跌0.50%，報31.79美元；百度跌0.85%，報125.96美元；理想跌0.89%，報19.99美元；小鵬跌6.15%，報22.42美元；蔚來跌4.19%，報6.86美元；嗶哩嗶哩跌2.07%，報27.83美元；騰訊音樂跌4.61，報21.28美元。

夜期跌170點，港股ADR個別走

恒指夜期跌170點，報26023。上周五ADR個別發展，美團(03690)ADR較港股高0.15%，折合102.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.55%，折合52.3港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.05%，折合633.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.58%，折合42.0港元；港交所 (00388)ADR較港股高0.11%，折合429.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.78%，折合110.9港元；阿里(09988)ADR較港股高1.00%，折合161.7港元。

牛熊證重貨區維持，料恒指續整固

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌51點，報26163，預料恒指輕微低開。恒指上周五反覆偏軟，但好友信心增強，牛證比例上升至57%，重貨區維持在25100至25199區間，有1162張對應期指張數，最多新增區域更上移到26000至26099區間，該位置距離恒指現價最少只有143點；熊證重貨繼續維持在26600至26699區間，同時是最多新增區域，有1232張對應期指張數，但仍見部分淡友上移。牛熊雙方爭持，料恒指盤中繼續橫行，上落區間為25100至26600區間。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽