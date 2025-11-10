異動股 | 比特幣ETF彈近4%，憧憬美政府停擺將結束比特幣應聲彈
比特幣ETF急升，FA南方比特幣(03066)升3.9%，報34.74元，華夏比特幣(03042)升3.9%，報12.88元，博時比特幣(03008)升3.8%，報8.115元。
據報，美國國會參議院已就結束聯邦政府「停擺」達成一致。另外，美國總統特朗普在返回白宮時對媒體表示，「看起來我們離結束停擺已經很近了。」
此前，美國國會參議院將就一項眾議院已通過的法案推進投票，該法案旨在結束政府停擺。據悉，目前這一法案已獲得足夠多的民主党參議員支援，可在表決中獲得通過。
流動性緩解，加密貨幣市場獲資金湧入，比特幣現報105943.45美元/枚，按日升3.98%；以太幣現報3629.95美元/枚，按日升7.34%。
以太幣ETF跟漲，FA南方以太幣(03068)升8.2%，報16.59元，博時以太幣(03009)升8.2%，報2.762元，嘉實以太幣(03179)升7.9%，報8.66元，華夏以太幣(03046)升7.9%，報8.58元。
現時，恒生指數報26352，升110點或升0.4%，主板成交近705億元。國企指數報9312，升45點或升0.5%。恒生科技指數報5815，跌21點或跌0.4%。即月期指新報26353，升160點，平水。即月國指期貨報9315，升65點，高水2點。即月科指期貨新報5824，跌13點，高水26點。
表列同板塊或相關股份表現
|
股份(編號)
|
現價(元)
|
變幅(%)
|FA南方比特幣(03066)
|34.74元
|升3.89%
|FA三星比特幣(03135)
|34.96元
|升3.55%
|華夏比特幣(03042)
|12.88元
|升3.87%
|嘉實比特幣(03439)
|12.98元
|升3.84%
|博時比特幣(03008)
|8.115元
|升3.77%
|FA南方以太幣(03068)
|16.59元
|升8.22%
|嘉實以太幣(03179)
|8.66元
|升7.91%
|博時以太幣(03009)
|2.762元
|升8.23%
|華夏以太幣(03046)
|8.58元
|升7.92%
|新火科技控股(01611)
|4元
|升1.78%
|博雅互動(00434)
|4.98元
|升2.89%
撰文：經濟通市場組
