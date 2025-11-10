異動股 | 比特幣ETF彈近4%，憧憬美政府停擺將結束比特幣應聲彈

比特幣ETF急升，FA南方比特幣(03066)升3.9%，報34.74元，華夏比特幣(03042)升3.9%，報12.88元，博時比特幣(03008)升3.8%，報8.115元。

據報，美國國會參議院已就結束聯邦政府「停擺」達成一致。另外，美國總統特朗普在返回白宮時對媒體表示，「看起來我們離結束停擺已經很近了。」

此前，美國國會參議院將就一項眾議院已通過的法案推進投票，該法案旨在結束政府停擺。據悉，目前這一法案已獲得足夠多的民主党參議員支援，可在表決中獲得通過。

流動性緩解，加密貨幣市場獲資金湧入，比特幣現報105943.45美元/枚，按日升3.98%；以太幣現報3629.95美元/枚，按日升7.34%。

以太幣ETF跟漲，FA南方以太幣(03068)升8.2%，報16.59元，博時以太幣(03009)升8.2%，報2.762元，嘉實以太幣(03179)升7.9%，報8.66元，華夏以太幣(03046)升7.9%，報8.58元。

現時，恒生指數報26352，升110點或升0.4%，主板成交近705億元。國企指數報9312，升45點或升0.5%。恒生科技指數報5815，跌21點或跌0.4%。即月期指新報26353，升160點，平水。即月國指期貨報9315，升65點，高水2點。即月科指期貨新報5824，跌13點，高水26點。

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) FA南方比特幣(03066) 34.74元 升3.89% FA三星比特幣(03135) 34.96元 升3.55% 華夏比特幣(03042) 12.88元 升3.87% 嘉實比特幣(03439) 12.98元 升3.84% 博時比特幣(03008) 8.115元 升3.77% FA南方以太幣(03068) 16.59元 升8.22% 嘉實以太幣(03179) 8.66元 升7.91% 博時以太幣(03009) 2.762元 升8.23% 華夏以太幣(03046) 8.58元 升7.92% 新火科技控股(01611) 4元 升1.78% 博雅互動(00434) 4.98元 升2.89% 嘉實比特幣(03439) 12.98元 升3.84%

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽