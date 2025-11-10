  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

數字債券 | 港府據報再啟動多幣種數字債券發行，推動債券代幣化發行恒常化

10/11/2025

　　據《彭博》引述知情人士報道，港府計劃再度啟動多幣種數字債券發行，擬發行以美元、港元、歐元和人民幣計價的數字綠色債券，最早可能於周一定價。

 

數字債券 | 港府據報再啟動多幣種數字債券發行，推動債券代幣化發行恒常化

（資料圖片）

 

　　報道指，此次將為港府自2023年以來第三次發行數字債券，前兩次規模累計達到68億港元。若本次發債得以成功推進，將是政府推動債券代幣化發行恒常化及現實世界資產代幣化的重要一步。

 

中信證券料明年香港原生數字債券發行金額或增加

 

　　中信證券固收分析師李晗表示，隨著法律障礙的清除、港府持續的政策激勵和市場接受度的提高，預計在2-3年內，香港的原生數字債券將從試點項目轉變為主權和優質企業發行人融資的標準選項之一，明年發行金額或進一步增加。

 

　　標普全球評級董事尹睿表示，數字債券依托的新技術可能存在新型的運營、法律及網絡安全風險，這些風險可以通過制定相關業務計劃加以緩解，在發生系統中斷時，需要將債券轉移至傳統系統進行處理。

 

香港至少6隻由公司發行數字債券，總資10億美元

 

　　據彭博統計數據顯示，除港府發行的數字債券以外，截至目前，香港至少有6隻由公司發行的數字債券，總募資額約10億美元，其中約70%是在今年完成的定價發行，包括8月進行發行的福田控股與山高控股(00412)，以及早些時候的國泰君安國際(01788)和交通銀行香港分行。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 



