新消費股｜泡泡瑪特買入仍值博？

10/11/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑 

 

　　立即去片：https://youtu.be/yhfnpmJcjyY

 

 

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？

異動股

異動股

00966

中國太平

19.070

異動股

06862

海底撈

13.700

異動股

01931

華檢醫療

8.520

10/11/2025 16:45  《盤後部署》華府將結束停擺恒指升至一個月高，茶百道價殘可吼有望重拾升軌

10/11/2025 18:26  貝殼-W(02423)第三季純利跌36%至7.5億人幣，經調整淨利潤跌28%

10/11/2025 17:44  比亞迪(01211)料明年在港滲透速度更快，冀引入雲巴

10/11/2025 17:49  《中國要聞》國辦出台13項舉措促進民間投資：引導參與低空經濟、商業航天等領域建設

10/11/2025 16:08  《新股掛牌》樂舒適(2698)收高26%，招股價上限定價，每手賺1360元

10/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒５４億元，買中海油沽阿里

10/11/2025 08:58  【大行炒Ｄ乜】高盛微降美團目標價，國泰海通看好港交所見啡底

10/11/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２９，一周拆息較上日微軟１２基點

立法會選舉 | 161名參選人提名裁定有效，政府明日舉辦39場選舉論壇新文章
神州經脈 | 中美互停特別港務費，對美出口芬太尼前體列管制，乘用車零售降新文章
鋰業股 | 碳酸鋰價四連升贛鋒天齊曾再飆半成，花旗籲買入現價仍有水位？新文章
聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　
$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
1周部署｜姚浩然：下周留意騰訊等重磅業績股！恒指續橫行？
電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
分手就該當面說？在電話中告別，或許是對雙方的保障？
高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
名人保養 │ 63歲關禮傑零濾鏡真面目曝光，眼袋魚尾紋明顯掀網民熱議：男神真的老了
中醫八字五行治療高血壓｜突發病例分析、飲食調理建議
