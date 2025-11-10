  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 廣汽聯京東4.99萬電車登場 市場為何反應平平？

10/11/2025

　　報美國參議院已獲得足夠票數推進結束聯邦政府停擺，美股歐股指數期貨走高，比特幣價格亦應聲走高，亞太股市方面，日韓台股跟隨上升，內地A股則窄幅下跌，但無阻港股上升，恒指半日報26403，升161點或0.6%，主板成交近1141億元。恒生中國企業指數報9345，升77點或0.8%。恒生科技指數報5844，升7點或0.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 廣汽聯京東4.99萬電車登場 市場為何反應平平？

京東APP內「國民好車」的預約試駕頁面（官網截圖）

 

聶振邦：港股能否抽升仍看單日成交量

 

　　高歌資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今日突破26500點機會不高，當前美國政府停擺僵局有望解除，對港股提振作用輕微，但未必有明顯升幅，市場反應較謹慎，而若最終參議院通過方案，到時主要看該利好消息能否推動港股單日成交量回升至2600億元水平以上，屆時則有望推動恒指突破26500點阻力位。

 

國民好車定價過於進取易招損

 

　　京東(09618)聯合廣汽集團(02238)、寧德時代(03750)正式公布「國民好車」埃安UT super售價：若選擇電池租用方案，購車價格為人民幣4.99萬元；若整車購買，則為人民幣8.99萬元。據悉，該車將由京東獨家銷售，消費者即日起可於京東APP搜尋「國民好車」，預約試駕並支付定金。

 

　　儘管「國民好車」話題熱度不低，但京東與廣汽的股價並未出現明顯上升。聶振邦分析，主要原因在於定價策略過於激進，短期內可能出現「增銷反損」的情況，即以虧損換取市場份額，對盈利未必有幫助，甚至可能拖累業績表現，令市場持觀望態度。他補充，汽車銷售作為京東新拓展的業務板塊，預計在今年至明年上半年僅對整體收入帶來輕微貢獻。

 

　　聶振邦亦指出，即使廣汽新車成功搶佔市場份額，未來推出新車時的提價能力將存疑，或將影響公司長遠發展。廣汽股價今日早盤一度升至3.5元，但隨即回落至上周五的水平3.33元，反映市場對消息反應謹慎，預料後市將維持橫盤整理，股價徘徊於3.1元至3.5元之間。

 

港股 | 午市前瞻 | 廣汽聯京東4.99萬電車登場 市場為何反應平平？

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 廣汽聯京東4.99萬電車登場 市場為何反應平平？

廣汽股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 廣汽聯京東4.99萬電車登場 市場為何反應平平？

寧德時代股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

