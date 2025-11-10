內地10月CPI勝預期泡泡瑪特低位急彈，獲券商唱好已屆吸納時？

內地潮玩品牌泡泡瑪特(09992)近期受多個負面消息困擾，股價反覆下挫，上周五(7日)受直播事故風波影響，更插逾半成低見203.6元，相較8月26日高位339.8元累計回落近四成，創約半年新低。不過，今早(10日)借著內地10月居民消費價格指數(CPI)按年轉升0.2%勝預期，泡泡瑪特反彈逾半成，為表現最佳藍籌，公司近日仍獲券商唱好，股價是否見底？已到吸納時候？

（AP圖片）



內地10月CPI按年轉升0.2% PPI降2.1%同勝預期

國家統計局公布，10月份居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.2%，由9月的下降0.3%轉升，結束連續兩個月通縮，高於市場預期的持平；1至10月平均，CPI比上年同期下降0.1%。10月CPI環比上漲0.2%。國家統計局首席統計師董莉娟表示，上月擴內需等政策措施持續顯效，加上國慶、中秋長假帶動，CPI由上月下降0.3%轉為上漲0.2%；扣除食品和能源價格的核心CPI按年升1.2%，升幅連續第6個月擴大，是去年3月以來最高。

另10月份全國工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點，連續第3個月收窄，優於市場預期的下降2.2%；環比由上月持平轉為上漲0.1%，是今年內首次上漲。

員工直播期間質疑盲盒賣得貴 泡泡瑪特稱正緊急調查

近日泡泡瑪特其中一個官方直播間在推廣單價79元人民幣的DIMOO「新生日記」系列掛鏈盲盒時，兩名現場工作人員的私下對話被直播間收錄，一位工作人員質疑該款產品為甚麼賣得很貴，另一位則回應：「沒事會有人買單的。」該事件在社交媒體引發熱烈討論，大量網友對此解讀為「內部吐槽公司定價高，暗諷消費者是韭菜」。一些網友質疑產品主要材質為鋅合金、樹脂、聚酯纖維，尺寸約19cm(掛繩)及3*3.6cm(合金片)，與售價不匹配，但也有一些泡泡瑪特愛好者認為這是為情緒買單，IP周邊產品售價本來就遠高於生產成本。

網傳消息稱，涉事的兩位工作人員已被開除，連帶相關部門也被追責，但據《證券時報》從泡泡瑪特內部人士獲悉，確實發生了直播事故，公司正在緊急調查，但不會開除直播事故中相關員工。

新品品牌名誤印成「POP MAET」 涉事盲盒已下架

另外，泡泡瑪特近期屢陷營銷與產品質量爭議，早前有大量消費者反映公司旗下熱門新品「SKULLPANDA餐桌系列」手辦盲盒部分款式的品牌英文名「POP MART」被誤印成「POP MAET」。泡泡瑪特隨後下架該系列產品，並提供換貨服務，但多名消費者反饋更換周期較長，預計需至11月下旬甚至12月才能完成。

此外，今年8月，有博主稱購買價值828元人民幣的泡泡瑪特SP進退之門手辦系列後，收到貨不對辦的商品，包裝袋印有名創優品字樣且混裝不知名小盲盒，儘管泡泡瑪特以溯源為由收回商品並承諾線下溝通，但最終未公開調查結果。

花旗：IP實力帶動銷售前景更樂觀 升目標價至415元

值得一提，泡泡瑪特早前公布了今年第三季業務狀況，整體收益按年增長2.45倍至2.5倍，其中中國收益增1.85倍至1.9倍，海外收益更增3.65倍至3.7倍。花旗表示，泡泡瑪特第三季營收增長勝預期，強勁增長動能主要歸功於全球新產品熱銷及存貨補充策略。預期公司在即將到來的旺季將延續良好趨勢，節慶季表現或成短期催化劑，惟基數效應將導致增長動能趨緩。基於IP實力帶動銷售前景更為樂觀，將其2025至2027財年盈利預測上調16.8%至17.3%，目標價由398元上調至415元，相當預測明年市盈率28倍。當前股價交易於2025財年預期市盈率22.6倍及2026財年預期市盈率16.7倍，股價回調已創造更佳進場時機。建議投資者聚焦銷售趨勢，因品牌自有渠道持續呈現快速售罄態勢，重申「買入」評級。

摩根士丹利指，Labubu預購驅動泡泡瑪特今年第三季業績超預期，同時公司已恢復現貨銷售模式，以更好地管理產品生命周期並促進回頭客增長。管理層預期第四季銷售將因更多節慶與強勢產品儲備而表現強勁。而美國線下銷售持續增長，得益於更多元化的IP組合與高門店效益。預計2026至27年將開設更多高人流量旗艦店。美國線上銷售可能因預售活動減少而暫時受影響，但頂級IP的新產品推出應能很快推動增長加速。大摩對泡泡瑪特至2026年的銷售增長轉向更為正面，因公司於2025年尚未完全釋放所有增長動能，其持續的戰術調整凸顯出對業務質量與可持續增長的明確聚焦，評級為「增持」，目標價382元。

（AP圖片）

華創證券：看好公司IP全產業鏈運營能力 予目標價345.39元

華創證券維持泡泡瑪特「強推」評級，根據今年第三季經營表現，上調公司盈利預測，預計2025至27年歸母凈利潤為123.2/169.3/210.9億元人民幣，對應目標價345.39港元。公司今年第三季業績高增印證全球化擴張與IP生態協同的長期潛力，公司豐富的IP矩陣和多元化產品矩陣有望持續滿足潮玩市場需求，看好其IP全產業鏈運營能力。



該行指，在國內市場，公司三季度密集推新，線上渠道增速表現亮眼。三季度以來，公司產能規模逐步提升，疊加預售模式下消費者需求逐步滿足，有效拉動銷售增長。分渠道看，中國(含港澳台)三季度線下渠道收入同比增長130%至135%，線上渠道收入增長300%至305%。新品方面，公司8月推出的迷你版Labubu、9月推出的星星人美味時刻毛絨掛件發售時二級市場均有明顯溢價，公司推爆品能力持續驗證；今年公司針對萬聖節等節點的產品儲備更加充分，已推出的Why So Serious、Hirono詭樂園兩款萬聖相關新品熱度不減。同時，公司10月12日至11月8日在上海舉辦的十周年全球巡展「MONSTERS BY MONSTERS：NOW AND THEN」吸引蘋果CEO到訪，品牌知名度持續提升。



該行又指，公司於海外市場也延續高增勢頭，聯名款產品有望成為重要抓手。分地區看，亞太市場收入同比增長170%至175%，美洲市場收入增長1265%至1270%，歐洲及其他地區收入增長735%至740%。近期Netflix美劇《星期三》第二季熱播，公司圍繞SKULLPANDA推出星期三聯名產品，Tik-Tok上反饋積極，官方美國帳號相關視頻播放量超過150萬，有望成為後續增長抓手。

溫傑：估值不貴惟料續低位波動 只宜小注分段買入

（溫傑）



香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，泡泡瑪特暫屬技術性反彈，撇除之前高位，股價曾於250元徘徊過一段時間，由該處跌下來也跌了差不多20%。最後傳出的負面消息是上周直播期間有員工忘記「熄咪」事件。不過，泡泡瑪特估值不貴，特別在現時股價回落後。公司已公布頭三季營運情況，很保守估計每股盈利一定有8港元，即現價市盈率為20幾倍，市場更料其每股盈利達9.7元人民幣，即逾10港元，現價只有20倍市盈率，不算很貴，有人趁低吸納屬正常，但考慮到之前沽壓很大，累積跌幅很多，難確定是否已雨過天青，相信現時仍會於低位波動為主，大家仍會較留意傳統股，泡泡瑪特不可能因升了一日就轉勢，若有興趣也只宜小注分段買入，若較保守也可先觀望一下。

泡泡瑪特半日升6.84%收報218.8元，成交31.56億元。其他新消費股亦普遍造好，老鋪黃金(06181)升3.03%報628.5元，蜜雪集團(02097)升6.28%報409.6元，毛戈平(01318)升6.02%報88.9元，布魯可(00325)升1.78%報85.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

其他泡泡瑪特相關新聞：

《異動股》泡泡瑪特、蜜雪集團齊升6%，內地上月CPI按年轉升0.2%

【烏鎮大會】報告：微短劇市場規模破500億元，首次超越電影票房

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽