  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

內地10月CPI勝預期泡泡瑪特低位急彈，獲券商唱好已屆吸納時？

10/11/2025

　　內地潮玩品牌泡泡瑪特(09992)近期受多個負面消息困擾，股價反覆下挫，上周五(7日)受直播事故風波影響，更插逾半成低見203.6元，相較8月26日高位339.8元累計回落近四成，創約半年新低。不過，今早(10日)借著內地10月居民消費價格指數(CPI)按年轉升0.2%勝預期，泡泡瑪特反彈逾半成，為表現最佳藍籌，公司近日仍獲券商唱好，股價是否見底？已到吸納時候？

 

內地10月CPI勝預期泡泡瑪特低位急彈，獲券商唱好已屆吸納時？

（AP圖片）


內地10月CPI按年轉升0.2%　PPI降2.1%同勝預期

 

　　國家統計局公布，10月份居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.2%，由9月的下降0.3%轉升，結束連續兩個月通縮，高於市場預期的持平；1至10月平均，CPI比上年同期下降0.1%。10月CPI環比上漲0.2%。國家統計局首席統計師董莉娟表示，上月擴內需等政策措施持續顯效，加上國慶、中秋長假帶動，CPI由上月下降0.3%轉為上漲0.2%；扣除食品和能源價格的核心CPI按年升1.2%，升幅連續第6個月擴大，是去年3月以來最高。

 

　　另10月份全國工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點，連續第3個月收窄，優於市場預期的下降2.2%；環比由上月持平轉為上漲0.1%，是今年內首次上漲。

 

員工直播期間質疑盲盒賣得貴　泡泡瑪特稱正緊急調查

 

　　近日泡泡瑪特其中一個官方直播間在推廣單價79元人民幣的DIMOO「新生日記」系列掛鏈盲盒時，兩名現場工作人員的私下對話被直播間收錄，一位工作人員質疑該款產品為甚麼賣得很貴，另一位則回應：「沒事會有人買單的。」該事件在社交媒體引發熱烈討論，大量網友對此解讀為「內部吐槽公司定價高，暗諷消費者是韭菜」。一些網友質疑產品主要材質為鋅合金、樹脂、聚酯纖維，尺寸約19cm(掛繩)及3*3.6cm(合金片)，與售價不匹配，但也有一些泡泡瑪特愛好者認為這是為情緒買單，IP周邊產品售價本來就遠高於生產成本。

 

　　網傳消息稱，涉事的兩位工作人員已被開除，連帶相關部門也被追責，但據《證券時報》從泡泡瑪特內部人士獲悉，確實發生了直播事故，公司正在緊急調查，但不會開除直播事故中相關員工。

 

新品品牌名誤印成「POP MAET」　涉事盲盒已下架

 

　　另外，泡泡瑪特近期屢陷營銷與產品質量爭議，早前有大量消費者反映公司旗下熱門新品「SKULLPANDA餐桌系列」手辦盲盒部分款式的品牌英文名「POP MART」被誤印成「POP MAET」。泡泡瑪特隨後下架該系列產品，並提供換貨服務，但多名消費者反饋更換周期較長，預計需至11月下旬甚至12月才能完成。

 

　　此外，今年8月，有博主稱購買價值828元人民幣的泡泡瑪特SP進退之門手辦系列後，收到貨不對辦的商品，包裝袋印有名創優品字樣且混裝不知名小盲盒，儘管泡泡瑪特以溯源為由收回商品並承諾線下溝通，但最終未公開調查結果。

 

花旗：IP實力帶動銷售前景更樂觀　升目標價至415元

 

　　值得一提，泡泡瑪特早前公布了今年第三季業務狀況，整體收益按年增長2.45倍至2.5倍，其中中國收益增1.85倍至1.9倍，海外收益更增3.65倍至3.7倍。花旗表示，泡泡瑪特第三季營收增長勝預期，強勁增長動能主要歸功於全球新產品熱銷及存貨補充策略。預期公司在即將到來的旺季將延續良好趨勢，節慶季表現或成短期催化劑，惟基數效應將導致增長動能趨緩。基於IP實力帶動銷售前景更為樂觀，將其2025至2027財年盈利預測上調16.8%至17.3%，目標價由398元上調至415元，相當預測明年市盈率28倍。當前股價交易於2025財年預期市盈率22.6倍及2026財年預期市盈率16.7倍，股價回調已創造更佳進場時機。建議投資者聚焦銷售趨勢，因品牌自有渠道持續呈現快速售罄態勢，重申「買入」評級。

 

　　摩根士丹利指，Labubu預購驅動泡泡瑪特今年第三季業績超預期，同時公司已恢復現貨銷售模式，以更好地管理產品生命周期並促進回頭客增長。管理層預期第四季銷售將因更多節慶與強勢產品儲備而表現強勁。而美國線下銷售持續增長，得益於更多元化的IP組合與高門店效益。預計2026至27年將開設更多高人流量旗艦店。美國線上銷售可能因預售活動減少而暫時受影響，但頂級IP的新產品推出應能很快推動增長加速。大摩對泡泡瑪特至2026年的銷售增長轉向更為正面，因公司於2025年尚未完全釋放所有增長動能，其持續的戰術調整凸顯出對業務質量與可持續增長的明確聚焦，評級為「增持」，目標價382元。

 

內地10月CPI勝預期泡泡瑪特低位急彈，獲券商唱好已屆吸納時？

（AP圖片）

 

華創證券：看好公司IP全產業鏈運營能力　予目標價345.39元

 

　　華創證券維持泡泡瑪特「強推」評級，根據今年第三季經營表現，上調公司盈利預測，預計2025至27年歸母凈利潤為123.2/169.3/210.9億元人民幣，對應目標價345.39港元。公司今年第三季業績高增印證全球化擴張與IP生態協同的長期潛力，公司豐富的IP矩陣和多元化產品矩陣有望持續滿足潮玩市場需求，看好其IP全產業鏈運營能力。


　　該行指，在國內市場，公司三季度密集推新，線上渠道增速表現亮眼。三季度以來，公司產能規模逐步提升，疊加預售模式下消費者需求逐步滿足，有效拉動銷售增長。分渠道看，中國(含港澳台)三季度線下渠道收入同比增長130%至135%，線上渠道收入增長300%至305%。新品方面，公司8月推出的迷你版Labubu、9月推出的星星人美味時刻毛絨掛件發售時二級市場均有明顯溢價，公司推爆品能力持續驗證；今年公司針對萬聖節等節點的產品儲備更加充分，已推出的Why So Serious、Hirono詭樂園兩款萬聖相關新品熱度不減。同時，公司10月12日至11月8日在上海舉辦的十周年全球巡展「MONSTERS BY MONSTERS：NOW AND THEN」吸引蘋果CEO到訪，品牌知名度持續提升。


　　該行又指，公司於海外市場也延續高增勢頭，聯名款產品有望成為重要抓手。分地區看，亞太市場收入同比增長170%至175%，美洲市場收入增長1265%至1270%，歐洲及其他地區收入增長735%至740%。近期Netflix美劇《星期三》第二季熱播，公司圍繞SKULLPANDA推出星期三聯名產品，Tik-Tok上反饋積極，官方美國帳號相關視頻播放量超過150萬，有望成為後續增長抓手。

 

溫傑：估值不貴惟料續低位波動　只宜小注分段買入

 

內地10月CPI勝預期泡泡瑪特低位急彈，獲券商唱好已屆吸納時？

（溫傑）


　　香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，泡泡瑪特暫屬技術性反彈，撇除之前高位，股價曾於250元徘徊過一段時間，由該處跌下來也跌了差不多20%。最後傳出的負面消息是上周直播期間有員工忘記「熄咪」事件。不過，泡泡瑪特估值不貴，特別在現時股價回落後。公司已公布頭三季營運情況，很保守估計每股盈利一定有8港元，即現價市盈率為20幾倍，市場更料其每股盈利達9.7元人民幣，即逾10港元，現價只有20倍市盈率，不算很貴，有人趁低吸納屬正常，但考慮到之前沽壓很大，累積跌幅很多，難確定是否已雨過天青，相信現時仍會於低位波動為主，大家仍會較留意傳統股，泡泡瑪特不可能因升了一日就轉勢，若有興趣也只宜小注分段買入，若較保守也可先觀望一下。

 

　　泡泡瑪特半日升6.84%收報218.8元，成交31.56億元。其他新消費股亦普遍造好，老鋪黃金(06181)升3.03%報628.5元，蜜雪集團(02097)升6.28%報409.6元，毛戈平(01318)升6.02%報88.9元，布魯可(00325)升1.78%報85.8元。

 

內地10月CPI勝預期泡泡瑪特低位急彈，獲券商唱好已屆吸納時？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

其他泡泡瑪特相關新聞：
《異動股》泡泡瑪特、蜜雪集團齊升6%，內地上月CPI按年轉升0.2%
【烏鎮大會】報告：微短劇市場規模破500億元，首次超越電影票房

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00966

中國太平

19.070

異動股

06862

海底撈

13.700

異動股

01931

華檢醫療

8.520

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00966 中國太平
  • 19.070
  • 06862 海底撈
  • 13.700
  • 01931 華檢醫療
  • 8.520
  • 02328 中國財險
  • 19.130
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.440
股份推介
  • 06160 百濟神州
  • 195.400
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.450
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.400
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.240
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.830
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.800
  • 00700 騰訊控股
  • 649.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.190
  • 00981 中芯國際
  • 74.700
報章貼士
  • 00392 北京控股
  • 35.120
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 31.920
  • 目標︰--
  • 02209 喆麗控股
  • 4.750
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/11/2025 16:45  《盤後部署》華府將結束停擺恒指升至一個月高，茶百道價殘可吼有望重拾升軌

10/11/2025 18:26  貝殼-W(02423)第三季純利跌36%至7.5億人幣，經調整淨利潤跌28%

10/11/2025 17:44  比亞迪(01211)料明年在港滲透速度更快，冀引入雲巴

10/11/2025 17:49  《中國要聞》國辦出台13項舉措促進民間投資：引導參與低空經濟、商業航天等領域建設

10/11/2025 16:08  《新股掛牌》樂舒適(2698)收高26%，招股價上限定價，每手賺1360元

10/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒５４億元，買中海油沽阿里

10/11/2025 08:58  【大行炒Ｄ乜】高盛微降美團目標價，國泰海通看好港交所見啡底

10/11/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２９，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

立法會選舉 | 161名參選人提名裁定有效，政府明日舉辦39場選舉論壇新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美互停特別港務費，對美出口芬太尼前體列管制，乘用車零售降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

鋰業股 | 碳酸鋰價四連升贛鋒天齊曾再飆半成，花旗籲買入現價仍有水位？新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
人氣文章

玩樂 What’s On

trip.com「雙11」優惠：必搶$111來回東京機票、訂機票或酒店滿2千減$1,111
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

仍然是那個女孩
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

想找男友卻總是遇上SP！如何分辨男人結識自己的動機？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

香港動畫《世外》：思念可以成為活下去的力量
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脫髮│台大研發天然生髮精華全球熱議！20天促毛髮再生，醫生：脫髮心理壓力比化療更大　 新文章
人氣文章
中醫八字五行治療高血壓｜突發病例分析、飲食調理建議
人氣文章
38歲韓國女團成員自爆患臀肌失憶症，坐得致肌肉退化、走路搖晃新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2025 21:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港政情10/11/2025
立法會選舉 | 161名參選人提名裁定有效，政府明日舉辦39場選舉論壇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 07:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區