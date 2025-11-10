恒指升幅擴大至逾300點，內地10月CPI按年轉升0.2%消費股領漲

據報美國參議院已獲得足夠票數推進結束聯邦政府停擺，美股歐股指數期貨走高，比特幣價格亦應聲走高，亞太股市方面，日韓台股跟隨上升，滬綜指返回4000點，港股午後升幅亦擴大，恒指現時報26582，升340點或升1.3%，主板成交超過1335億元。國企指數報9413，升146點或升1.6%。恒生科技指數報5893，升56點或升1%。

國家統計局周日公布，10月居民消費價格指數(CPI)按年由9月跌0.3%，轉為上升0.2%，好過市場預期的無升跌，結束連續兩個月通縮，指數見9個月最高。新消費股領漲，泡泡瑪特(09992)現價升8.3%，報221.8元；蜜雪集團(02097)升8.6%，報418.4元；毛戈平(01318)升8.8%，報91.25元；老鋪黃金(06181)升5.5%，報643.5元；傳統消費股同升，蒙牛乳業(02319)升5.2%，報15.15元；潤啤(00291)升4.49%，報27.9元；青啤(00168)升3.33%，報54.3元；華潤飲料(02460)升2.38%，報10.77元。

比亞迪(01211)現價升4.1%，報101.9元，理想汽車(02015)升2.3%，報79.3元；小鵬汽車(09868)跌1.2%，報89.8元；廣汽集團(02238)升1.2%，報3.37元；長汽(02333)升8.3%，報16.66元。

科技股普漲，阿里(09988)升1.7%，報162.8元；騰訊(00700)升2.1%，報647.5元；京東集團(09618)升不足0.1%，報124.1元；美團(03690)升1.3%，報103.3元；百度(09888)升0.6%，報125.1元。





人民銀行發布2025年第3季「城鎮儲戶問卷調查報告」顯示，預期房價上漲的中國民眾連續2季不足10%，當前中國民眾對房價預期已跌至2019年以來最低點。不過，地產股仍升。華潤萬象生活(01209)升4.5%，報41.58元；潤地(01109)升3.7%，報28.86元；龍湖(00960)升2.3%，報10.21元；中海外(00688)升1.1%，報13.13元；越地(00123)升1.3%，報4.58元。

不過，個別股份逆市下跌，商務部9日表示確認，對合規的用於民用用途的相關出口予以豁免。晶片股下跌，中芯(00981)跌2.3%，報73.75元；華虹(01347)跌2.5%，報77.5元。此外，中國宏橋(01378)跌1.9%，報31.72元；聯想集團(00992)跌1.1%，報11元；潤電(00836)跌0.9%，報19.11元。

即月期指新報26610，升417點，高水27點。即月國指期貨報9424，升174點，高水10點。即月科指期貨新報5907，升70點，高水13點。

撰文：經濟通市場組

