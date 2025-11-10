港股通累計淨流入規模突破5萬億元刷新最高紀錄

今日南向資金透過港股通淨買入66.54億元，累計今年淨買入額突破1.3萬億港元。據內媒統計，自港股通開通以來累計淨流入規模首度超越5萬億港元，刷新互聯互通機制最高紀錄。

美停擺僵局化解恒指全日升407點收報26649，惟成交2147億未配合

據報美國參議院已獲得足夠票數推進結束聯邦政府停擺，美股歐股指數期貨走高，比特幣價格亦應聲走高，亞太股市方面，日韓台股跟隨上升，滬綜指返回4000點，港股午後升幅亦擴大，恒生指數全日收報26649，升407點或1.6%，然而26500關口仍不穩，交投並未配合，主板成交近2148億元，按日僅稍增2.5%。恒生中國企業指數收報9443，升175點或1.9%。恒生科技指數收報5915，升78點或1.3%。

內地10月居民消費價格指數(CPI)按年由9月跌0.3%，轉為上升0.2%，好過市場預期的無升跌，結束連續兩個月物價收縮。新消費股領漲，泡泡瑪特(09992)飆8.11%，報221.4元，為全日表現最佳藍籌，蜜雪集團(02097)升8.98%，報420元，毛戈平(01318)升7.33%，報90元，老鋪黃金(06181)升5.16%，報641.5元，海底撈(06862)漲4.9%，報13.7元；傳統消費股方面，蒙牛乳業(02319)升4.17%，報15元，華潤飲料(02460)升2.19%，報10.75元，體品股李寧(02331)升2.4%，報17.51元，安踏體育(02020)升2.92%，報82.85元。

預計今晚內地油價調升，中海油(00883)漲5.95%，報22.44元，中石化(00386)漲2.33%，報4.39元，中石油(00857)升2.94%，報8.76元。

中國商務部表示，中方本著對全球半導體供應鏈安全穩定，已採取切實措施，對合規的用於民用用途的相關出口予以豁免，中方並敦促荷蘭盡快撤銷相關措施，保障安世半導體相關產品正常供應。中芯(00981)今日曾跌近4%，收市則軟0.99%，報74.7元。

比亞迪(01211)升3.98%，報101.8元，連升3日累計升幅6.71%；中國宏橋(01378)跌1.24%，報31.92元，為表現最差藍籌，至於聯想集團(00992)則跌1.17%，報10.99元。

廣汽集團(02238)聯合京東集團(09618)推出「國民好車」埃安UT super，以超低售價吸引眼球，廣汽股價全日升1.2%，報3.37元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米(01810)。騰訊收報649.5元，升2.4%；阿里收報163.4元，升2.1%；小米收報42.36元，升0.3%。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇