鋰業股 | 碳酸鋰價四連升贛鋒天齊曾再飆半成，花旗籲買入現價仍有水位？

10/11/2025

　　碳酸鋰期貨今早(10日)漲逾7%高見每噸逾87000元人民幣，連升第4日。此輪價格上漲主要受供應收緊與需求提振刺激，有機構指明年新能源車購置稅恢復徵收亦可能催生需求前置。內地兩大鋰礦巨頭贛鋒鋰業(01772)(深:002460)與天齊鋰業(09696)(深:002466)今日亦跟隨鋰價最多飆逾半成，花旗看好未來幾年電池需求，上調兩隻股份評級至「買入」，現價或仍可追入。

 

（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

 

10月內地碳酸鋰月度總產量按月增6%　按年升55%


　　碳酸鋰期貨今日繼續上漲，碳酸鋰主連(ICM)漲逾7%，報每噸87240元人民幣，一舉突破10月30日高點84940元人民幣，逼近年內高點。據內媒報道，10月鋰電全產業鏈增量顯著，動力儲能消費三線共振。10月份國內碳酸鋰月度總產量按月增長6%，按年升55%。在需求刺激下，國內碳酸鋰冶煉廠生產積極，整體開工率維持高位。10月中國磷酸鐵鋰材料產量環比增長約10.5%，同比增長51%，行業開工率約74.4%。展望11月，行業需求依然強勁，磷酸鐵鋰產量預計仍將繼續維持正增長。

 

　　碳酸鋰此輪價格上漲受國內碳酸鋰供需兩端刺激，綜合多家機構研報，碳酸鋰目前存在供需差且有擴大趨勢。東亞期貨最新研報稱，10月預估碳酸鋰總供應112060噸，總需求124642噸，供需差為-12582噸。11月預估碳酸鋰總供應111880噸，總需求128725噸，供需差為-16845噸。

 

海證期貨：明年新能源車購置稅恢復徵收　或催生需求前置


　　海證期貨表示，新能源車處於產銷旺季，且因明年購置稅恢復減半徵收，可能會催生一波需求前置，因此預計2025年四季度新能源汽車需求維持高景氣度。主機廠積極備貨動力電芯，從而提振正極材料廠採購碳酸鋰。年內碳酸鋰可能延續需求旺盛格局，基於供需雙增排產數據測算，預計11月單月供應少於需求，當月供需預計仍處於供應偏緊的狀態(即使大廠復產，供需依然偏緊，只是緊張程度有收斂)，需求端的高景氣度給予鋰價一定支撐。同時，因為海外鋰礦仍在擴產以及新項目投產，以及國內也有新的資源產能將貢獻增量，供應增長的壓力會隨著價格拉漲而加大價格波動。


　　華西證券稱，受明年購置稅減半政策預期影響，部分需求提前釋放至今年四季度，重卡、客車及輕卡電動化項目集中排產，帶動動力電池訂單明顯增長。新能源汽車市場在商用與乘用領域同步快速增長，加上儲能市場呈現供需兩旺格局，持續拉動鋰電材料需求。綜合來看，需求支撐下的去庫預期將對價格底部形成穩固支撐，預計短期內碳酸鋰價格將保持偏強運行。

 

贛鋒第三季純利按年升3.6倍　天齊虧轉賺9549萬人幣

 

　　值得一提，贛鋒鋰業早前公布，截至9月30日止第三季純利約5.6億元人民幣，按年升3.6倍。扣除非經常性損益之虧損2913.5萬元人民幣，比去年同期虧損1.9億元人民幣收窄，營業收入62.5億元人民幣，升44.1%。集團首三季純利2552萬人民幣，去年同期虧損6.4億元人民幣；扣除非經常性損益之虧損9.4億元人民幣，比去年同期虧損3.5億元人民幣擴大，營業收入約146.2億元人民幣，升5%。

 

　　天齊鋰業第三季純利則約9549萬元人民幣，去年同期虧損5億元人民幣，扣除非經常性損益之純利6996萬元人民幣，去年同期虧損5.1億元人民幣，營業收入25.6億元人民幣，跌29.6%。集團首三季純利1.8億元人民幣，去年同期虧損57億元人民幣，扣除非經常性損益之純利7128萬元人民幣，去年同期虧損57億元人民幣，營業收入74億元人民幣，跌26.5%。

 

（截自天齊鋰業網頁）

 

　　鋰業股第三季單季的業績回暖，主要因鋰價反彈，以碳酸鋰2511期貨合約為例，自7月1日每噸6萬元人民幣起步，一路拉升至8月18日盤中最高點90100元人民幣，累計漲幅42.88%，後雖有回落，但基本在73000元人民幣左右橫盤，整個第三季累計漲幅也達16.55%。進入10月中旬再度走強，截至10月31日，收在79300元人民幣。

 

花旗料未來幾年潛在電池需求強勁　上調贛鋒天齊評級至買入

 

　　花旗發表最新研究報告，將贛鋒鋰業與天齊鋰業的A股和H股都上調評級至「買入」，稱在實際電池需求強勁的背景下，鋰化合物和鋰輝石的價格風險偏向上行。花旗表示，更加確信在未來幾年將有強勁的潛在電池需求；預測到2026年，電池需求將按年增長31%，梘下窩礦的復產不太可能改變去庫存格局，預計2025年11月鋰庫存將減少約1.5萬噸。花旗提及，更看好贛鋒鋰業，因其具有更高的超額收益潛力，公司未來Goulamina項目將提升其成本競爭力，且其電池業務表現正在改善。


　　另華安證券指，贛鋒鋰業今年首三季歸母淨利潤0.3億元人民幣，同比增104%，其中第三季歸母淨利潤5.6億元人民幣，同環比分別增364%及417%。公司計劃至2030年前形成年產不低於60萬噸LCE的鋰產品供應能力，涵蓋滷水、礦石、黏土及回收提鋰等多種路徑。四川贛鋒年產5萬噸鋰鹽項目已完成調試，產能逐步釋放；阿根廷Mali項目已轉固，重慶、東莞等地新增鋰電池及儲能項目也在建設中。公司持續推進固態電池技術開發，已實現第一代固液混合電池的初步量產，第二代研發成果顯著。同步開發硫化鋰、固體電解質等關鍵材料，滿足高能量密度、高安全性需求。考慮到2026至27年鋰供需格局大幅改善，預計2025至27年公司歸母淨利潤為4.13、13.53、29.97億元人民幣，對應PE分別為337、103、46倍，維持「買入」評級。

 

陳政深：論基本因素不抵買只可炒波幅　贛鋒現價買50元止蝕

 

（陳政深）

 

　　艾德金融執行董事陳政深表示，若看今日走勢，贛鋒鋰業及天齊鋰業於高位皆見獲利情況，若其走勢純因鋰價向上，此因素影響會較短暫，因看不到鋰價有明顯向上趨勢，鋰最主要用家是電動車，但看不到電動車需求來年會很強勁，在此背景下，此輪股價向上恐屬短線走勢，當然若看天齊技術走勢不算差，更見有些突破，純粹接近60元有些回吐，但在供求面及基本因素上暫看不到它們很抵買，只可投機性操作。另外，從它們現時估值來看絕不便宜，即使算是有盈利，相比其市值仍相對小，需很強的增長憧憬才可支持下去，但增長憧憬來自何處仍屬問號，當然有大行認為未來幾年仍有強勁電池需求，但亦看到以往庫存格局不易改變，需時間消化，這會限制資金流入的信心。

 

　　不過，陳政深指，兩隻股份都可炒波幅，始終其技術走勢不算差，且見兜底格局，尤其贛鋒之前完全是頭肩頂形態，現已見慢慢改變，上方較大阻力挨近約70至73元，距離現價仍有些水位，但若純粹炒波幅現價就要買入，若待其回落則已破壞整個升勢，其中贛鋒若跌至近50元反而要止蝕。

 

　　贛鋒鋰業今日升2.47%收報54元，連升4日，累計升幅13.68%，成交20.62億元。天齊鋰業升3.05%報54.15元，連升4日，累計升幅21.96%，成交8.75億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

 

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？

返回財經熱話

